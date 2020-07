Ley de Teletrabajo: ¿otra oportunidad perdida?

Además, la mirada no es lo suficientemente abarcativa de la realidad y de los beneficios para ambas partes, los empleados y los empleadores, ya que en el caso de los primeros, los empleados no solamente a través del teletrabajo pueden conciliar la vida personal con la laboral, sino que juntamente con ello al no viajar todos los días a su trabajo ahorran en transporte y en tiempo (ya que un empleado que llega a CABA a trabajar desde Gran Bs As, tarda cada día casi 3 horas entre ida y vuelta, además de tener que soportar los piquetes, cortes de trenes, que todos conocemos, con el consecuente daño a su salud física y mental que tal desgaste permanente le ocasionan).

El ahorro en viáticos y en tiempos de traslados son dos puntos muy fuertes que no se han considerado en la discusión de la Cámara Baja de Diputados de la Nación.

Si esta línea de tratamiento legislativo siguiera en Senadores el mismo curso, todos, empleados y empleadores nos veremos en la necesidad de volver atrás, en una modalidad de trabajo probadamente exitosa a nivel mundial.

Otra oportunidad que habremos perdido...y van....

Esperamos que los planteos sean atendidos y sean escuchadas las voces de quienes tenemos la responsabilidad de brindar trabajo y ofrecer las mejores condiciones para nuestros equipos en beneficio de todos y de la producción de nuestro querido país.

(*) Presidente de Arizmendi Cómputos S.A.