Otro año en el que el corazón productivo de la Argentina sigue siendo invisible

Aunque los indicadores macroeconómicos mostraron mejoras en los últimos años, las pequeñas y medianas empresas continuaron enfrentando problemas estructurales que condicionan el desarrollo y el empleo.

A pesar de la mejora macroeconómica, las Pymes enfrentan problemas estructurales que frenan el desarrollo y empleo.

Es evidente que Argentina ha logrado en estos últimos años ordenar su macroeconomía , fruto del esfuerzo de sus funcionarios y de la sociedad.

Lamentablemente, en este contexto virtuoso hay un gran sector que se mantiene invisible. Y no se trata de una invisibilidad menor. Hablamos de las pequeñas y medianas empresas , uno de los pilares más profundos de la vida económica y social argentina que sostiene el empleo en ciudades, barrios y familias enteras.

Fruto de esa invisibilidad se posterga el resolver de manera definitiva los problemas estructurales del país. Porque no hay salida real sin una clase media consolidada a través del trabajo genuino que brindan las pymes .

Mientras la discusión económica continúe enfocada exclusivamente en la macroeconomía, bajo la idea de que la micro se acomodará sola o que simplemente no importa, seguiremos buscando una fórmula incompleta. La inflación baja, el dólar queda estable, las cuentas públicas se ordenan, pero si al mismo tiempo cae el empleo, se debilita el consumo y cierran las pymes , las respuestas siguen siendo parciales.

Esas respuestas parciales impactan sobre personas concretas que esperan soluciones para una vida merecidamente digna. Detrás de cada Pyme que cierra no hay solo un CUIT menos sino trabajadores, proveedores, familias y oficios.

Desde el Movimiento Nacional Pyme, con presencia a lo largo y ancho del país, sostenemos desde hace al menos seis años que la microeconomía debe formar parte del plan para consolidar los logros de la macroeconomía y convertirlos en desarrollo permanente.

Salvando las distancias, es un desafío parecido al que enfrentó durante décadas la física en la búsqueda de una teoría unificadora. Durante mucho tiempo, la relatividad y la mecánica cuántica describieron con enorme precisión realidades distintas, pero parecían incapaces de convivir en un mismo marco conceptual. El trabajo del físico argentino Juan Maldacena abrió un camino para reconciliar modelos que parecían incompatibles y mostró que, detrás de esas aparentes contradicciones, podía existir una lógica común.

La Argentina necesita un esfuerzo intelectual de esa magnitud. Durante años se discutió casi exclusivamente la macroeconomía, como si ordenar las grandes variables alcanzara por sí solo para transformar la realidad cotidiana. Una macro ordenada no es suficiente para que las bondades lleguen a la micro de manera espontánea.

El verdadero desafío es encontrar esa “ecuación unificadora”: un modelo que haga compatible el equilibrio fiscal, la estabilidad monetaria y la baja de la inflación con un sistema tributario razonable, crédito accesible, un régimen laboral moderno y reglas que permitan producir, invertir y crecer. Solo cuando el éxito de la macro coopere con el éxito de la micro podremos hablar de un desarrollo económico integral.

No alcanza con que las variables cierren en una planilla. Tienen que cerrar también en la fábrica, en el comercio, en el taller, en el campo, en la empresa familiar, en el emprendimiento que intenta crecer y en la vida cotidiana de quienes producen y generan empleo.

Así como la física avanza cuando incorpora más variables a la discusión, la Argentina solo encontrará una salida duradera cuando integre la macro y micro en un modelo que las haga avanzar juntas.

Esa perseverancia merece mucho más que un reconocimiento público y simbólico. Necesita políticas concretas que estén a la altura de lo que las Pymes aportan a la sociedad argentina. Necesita una mirada estratégica, federal, productiva y profundamente humana.

Tristemente, este sector es invisible para la política desde hace décadas. Pero gracias a Dios existen como así también los heroicos empresarios que las dirigen, que no bajan los brazos y que siguen creyendo que producir en la Argentina todavía vale la pena.

Por todas estas razones, y sabiendo profundamente que el país no tiene destino sin ellas:

¡Feliz Día de las pymes!

Presidente del Movimiento Nacional Pyme