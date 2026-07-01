Mora en alza: casi la mitad de las personas deudoras con fintech tiene más de 90 días de atraso en el pago de su deuda Por María Daniela Bossio + Agregar ámbito en









Los deudores exclusivos de PNFC son casi 5 millones de personas generalmente sin ingresos formales y regulares que no logran acceder a un crédito bancario.

La gran problemática que supone la mora crediticia. Imagen: Freepik

Los niveles de mora de las familias han aumentado fuerte desde fines de 2025, tanto de deudores de bancos como de proveedores no financieros de crédito (PNFC) no bancarios, estimándose el ratio de irregularidad por encima de 12% y 30% en mayo 2026, respectivamente, habiendo alcanzado 4,5% y 12,9% en mayo del año pasado.

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Si bien el total de créditos de PNFC, incluyendo los ofrecidos por las Fintech, emisoras de tarjetas no bancarias, mutuales y cooperativas, casa de venta de electro, y otros, representa menos del 20% del stock total de las financiaciones bancarias a personas humanas, en términos de cantidad de personas asistidas con préstamos, los PNFC asumen un rol relevante: 12,5 millones atendidas por PNFC y 15,6 millones por bancos.

Las dificultades en términos de ingreso y empleo que vienen atravesando las familias en los últimos dos años impactan tanto sobre los deudores de bancos como de PNFC, incluso más, puede observarse que, las personas que únicamente acceden a créditos de PNFC no bancarios, llamados deudores exclusivos de PNFC, son las que más mora presentan: casi la mitad (48,3%) de las personas deudoras exclusivas de PNFC tienen más de 90 días de atraso en el pago de su deuda -mientras que 21% de deudores exclusivos de bancos presentan ese nivel de mora-.

El ratio de irregularidad se estima por encima de 12% y 30% en mayo 2026. Los deudores exclusivos de PNFC son casi 5 millones de personas que pueden ser caracterizados como personas que, dado su perfil crediticio -generalmente sin ingresos formales y regulares-, no logran acceder a un crédito bancario, es decir, podríamos considerarlos excluidos del sistema financiero tradicional. Son personas que, con mínimas exigencias para el otorgamiento, obtienen un préstamo de una Fintech u otro PNFC, bajo condiciones menos favorables: a modo de ejemplo, un adelanto de haberes -con cuenta sueldo- a 30 días tiene un CFT de 190% efectivo anual en un banco, mientras en una Fintech un préstamo de similares características -que se solicita por la app, con desembolso inmediato- tiene un CFT de 719%.

Se da, entonces, un círculo vicioso donde las personas deudoras exclusivas de PNFC terminan en situaciones de sobreendeudamiento y de mora: personas con ingreso familiar generalmente informal e inestable, con más necesidades de complementar sus ingresos vía créditos, sólo con acceso a créditos excesivamente más caros que se tornan impagables, sin posibilidad de refinanciación tras el empeoramiento del historial crediticio.

Los puntos abordados previamente dan cuenta de la necesidad de pensar soluciones para todo tipo de deudores, bancarios y no bancarios. Son casi 6 millones de deudores en situación irregular en todo el sistema financiero amplio, de los cuales 2,4 son exclusivos de PNFC. Si bien algunos bancos implementaron planes de refinanciación, prevalece la problemática más allá de los deudores del sistema financiero tradicional. No podemos saber con los datos disponibles a mayo si la mora bancaria ha alcanzado un pico pero, la problemática de los deudores no bancarios, también bajo el paraguas regulatorio del BCRA, merece ser identificada, analizada y abordada, para evitar que la exclusión financiera persista en el tiempo y se acreciente a nuevos deudores. *Lic. Daniela Bossio, economista de MDE

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