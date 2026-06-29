Argentina: las dos mejores inversiones para perfiles conservadores

El AO27 ofrece un rendimiento apenas superior, pero tiene una diferencia importante: el capital se cobra íntegramente recién al vencimiento. Es decir, el inversor mantiene el 100% de su dinero expuesto hasta el final, mientras que con el BPD7D recupera la mitad del capital varios meses antes de las elecciones presidenciales.

Muchos inversores prefieren dolarizarse y ahí surgen dos alternativas: el Bopreal 2027 (BPD7D) y el AO27.

Hoy, para un perfil conservador que busca dolarizarse, hay dos alternativas que tienen mucho sentido.

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Comencemos por lo que está pasando con el dólar:

El dólar subió 4,7% en junio y se acerca a los máximos históricos. Vale recordar que estos máximos son en términos nominales. Ajustado por inflación el dólar está lejísimos de esos máximos, de hecho está en zona de mínimos (peso apreciado).

En este contexto, muchos inversores prefieren dolarizarse y ahí surgen dos alternativas: el Bopreal 2027 (BPD7D) y el AO27.

¿Por qué justamente estos dos?

Primero, porque ambos vencen durante el actual mandato de Javier Milei. Puede parecer un detalle menor, pero no lo es.

Después de 2027 ya empezamos a entrar en un escenario donde nadie sabe quién gobernará, qué política económica habrá ni cuál será la relación con los mercados. Ese riesgo existe y ningún perfil conservador debería asumirlo.

Hoy el AO27 rinde alrededor de 4,3% anual en dólar MEP, mientras que el BPD7D rinde 4,1%.

Muchos preguntan: "¿Cómo puede ser que un bono argentino rinda parecido a un Treasury americano?"

La respuesta es que no es porque Argentina tenga hoy el mismo riesgo que Estados Unidos.

Lo que sucede es que el mercado argentino tiene una distorsión muy importante: el canje.

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Como todavía existen restricciones cambiarias, un dólar dentro de Argentina no vale exactamente lo mismo que un dólar afuera. Ese diferencial hoy ronda el 3%, y termina inflando el precio de los bonos operados contra dólar MEP, haciendo que sus tasas parezcan más bajas.

De hecho, si uno mira esos mismos bonos contra dólar cable, los rendimientos son bastante más altos y mucho más coherentes con el riesgo país actual. El AO27 es un buen ejemplo: mientras en dólar MEP rinde cerca de 4,3%, en cable la TIR ronda 6,4%. Es exactamente el mismo bono. Lo único que cambia es el tipo de dólar con el que se lo mide.

Por eso, comparar directamente un Treasury con un bono argentino puede llevar a conclusiones equivocadas. Para comprar un bono americano también hay que pagar ese canje, que hoy sigue siendo muy caro.

El Bopreal 27 es interesante porque es deuda del Banco Central, no del Tesoro, y además amortiza el 50% del capital en abril de 2027, es decir, antes de las próximas elecciones presidenciales. Eso reduce considerablemente la exposición al momento de mayor incertidumbre política.

El AO27 ofrece un rendimiento apenas superior, pero tiene una diferencia importante: el capital se cobra íntegramente recién al vencimiento. Es decir, el inversor mantiene el 100% de su dinero expuesto hasta el final, mientras que con el BPD7D recupera la mitad del capital varios meses antes de las elecciones presidenciales.

En definitiva, para quienes buscan dolarizarse de forma conservadora, ambos instrumentos tienen sentido.

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Nota: El material contenido en esta nota NO debe interpretarse bajo ningún punto de vista como consejo de inversión o recomendación de compra o venta de un activo en particular. Este contenido tiene fines únicamente educativos y representa únicamente una opinión del autor. En todos los casos es recomendable asesorarse con un profesional antes de invertir.