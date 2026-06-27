Industricidio y precarización laboral: ¿todo marcha acorde al plan?

La caída de la actividad industrial golpea a las pymes, frena la producción y profundiza la incertidumbre laboral. Detrás de cada fábrica que baja la persiana o reduce su capacidad, se pierde empleo de calidad, conocimiento y entramado productivo.

Las pymes industriales advierten por la caída de la actividad y el impacto sobre el empleo formal.

Hay una Argentina que muchas veces no aparece en los grandes debates económicos, pero que se siente todos los días en las calles: la de las fábricas, de las pequeñas y medianas empresas , de los trabajadores y de los empresarios que levantan la persiana con la esperanza de seguir produciendo. Es la Argentina real . La que genera empleo, capacita personas, mueve proveedores y construye comunidad.

Nuestro país atraviesa un momento de enorme preocupación. La industria acumula meses de dificultades, muchas empresas enfrentan una fuerte caída de la actividad, se reducen niveles de producción y miles de trabajadores sienten la incertidumbre de un mercado laboral que pierde estabilidad.

Detrás de cada número hay una historia. Detrás de cada empresa que baja su producción hay familias, trabajadores, proveedores y sueños que quedan condicionados. Las pequeñas y medianas empresas son la enorme mayoría del entramado productivo argentino y representan uno de los principales motores del empleo privado. Son empresas familiares que durante décadas sostuvieron una cultura del esfuerzo, formaron trabajadores y generaron oportunidades.

Por eso, cuando una pyme cierra o deja de producir, el impacto no es solamente económico. Se pierde conocimiento, se pierde experiencia, se rompe una cadena productiva y muchas veces un empleo formal de calidad es reemplazado por situaciones más precarias.

La industria es una comunidad. Es un trabajador que puede proyectar su vida, una familia que tiene previsibilidad, un joven que aprende un oficio y una sociedad que crece alrededor del trabajo.

Un ejemplo cercano refleja una realidad que se repite en distintos lugares del país. Hace un tiempo me tocó visitar y conversar con una pyme metalúrgica de Tres de Febrero. El panorama fue contundente: una empresa preparada para producir, con trabajadores capacitados y equipamiento instalado, pero con gran parte de su capacidad detenida. Seis de cada diez máquinas estaban paradas.

No porque faltara esfuerzo ni capacidad. Faltan pedidos, porque cayó el consumo y porque cuando la economía deja de moverse, toda la cadena productiva se frena.

La rueda es simple: una empresa que vende produce, una empresa que produce sostiene empleos, y esos empleos generan consumo. Cuando esa rueda se detiene, el impacto llega a todos.

La discusión sobre el futuro argentino no puede limitarse solamente a variables financieras o a resultados de corto plazo. También tenemos que preguntarnos qué modelo de país queremos construir. Ningún país que aspire al desarrollo puede abandonar su capacidad productiva. La industria genera valor agregado, innovación, mejores salarios y oportunidades para millones de personas.

Argentina necesita volver a poner en el centro la cultura del trabajo. No es solamente un ingreso. Es dignidad, identidad, aprendizaje y la posibilidad de que una persona pueda construir un proyecto de vida. No queremos un país donde el futuro dependa solamente del mundo financiero o de actividades extractivas. Queremos una Argentina donde producir, fabricar, emprender e invertir vuelva a ser parte del camino del progreso.

La pregunta es qué futuro queremos. Porque cuando un país pierde fábricas, pierde trabajadores y deja de producir, no está construyendo una nueva oportunidad: está alejándose del camino de una nación con más desarrollo, más empleo y más bienestar.

El desafío es recuperar una Argentina que vuelva a confiar en su gente, en sus empresas y en la fuerza del trabajo.