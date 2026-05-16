Alertan que el sarampión vive un repunte de contagios en Latinoamérica: qué pasará con la Argentina

Un informe sanitario mundial señaló por la vuelta de la enfermedad y recalcó varias aristas, como la pandemia y la resistencia antivacunas. En esa línea, amplió cómo fue el contagio en los últimos años en diversos países.

El sarampión está de regreso al continente americano luego de haber sido eliminada en 2016 , según análisis de entidades sanitarias internacionales . En esa línea, alertaron por la situación de la enfermedad tras el paso de la pandemia en 2020 y últimos rebrotes. Entre los países señalados está la Argentina y evaluaron qué podría pasar con la población.

Una última estimación, fechada en el 25 de abril según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) , indicó haber registrado 18.352 casos confirmados en las Américas en lo que va del 2026 y agregó que el virus infectó a 14.503 personas el año pasado. Al menos 45 personas fallecieron a causa del brote hasta el momento, en su mayoría niños, y con concentraciones en México y Guatemala. No obstante, agregaron que el virus también se afianzó en Bolivia y Perú .

Tras su eliminación en 2016 en América, ninguna otra región del mundo había logrado pasar un año sin transmisión sostenida, el umbral establecido por la Organización Mundial de la Salud de la ONU para su eliminación. Pero en 2017 surgieron nuevos casos en Venezuela , cuya cobertura de vacunación es deficiente. Migrantes que huían de la hiperinflación llevaron el virus a través de la frontera con Brasil , lo que generó un rápido brote en zonas empobrecidas previo a llegar a São Paulo.

Al llegar el COVID-19, el sarampión ya había infectado al menos a 30.000 personas y causado la muerte de más de cien, en su mayoría niños pequeños o bebés, en todo el continente. Ahora bien, la enfermedad aún no es tan frecuente en la zona como lo era en el siglo XX, previo a las campañas de vacunación. Por entonces, lo habitual eran 200.000 casos al año .

El último brote comenzó en Canadá por octubre de 2024, durante una boda luego de que un invitado viajara infectado desde Tailandia.

El último brote comenzó en Canadá por octubre de 2024, durante una boda luego de que un invitado viajara infectado desde Tailandia. A principios de 2025, el virus se había propagado a menonitas en Texas, EEUU, y México.

En Canadá y EEUU, el brote se limitó en gran medida a la comunidad menonita, conocida por su rechazo a la vacunación. Sin embargo, en México y otros países más pobres de América, la disminución de los programas de vacunación expuso a la población general a la infección. A modo de comparación, en 2014 cerca del 96% de los niños mexicanos recibieron una segunda dosis contra el sarampión, superando el 95% necesario para la inmunidad colectiva.

Diez años después, para 2024, esa cifra era inferior al 70% y muchos otros países latinoamericanos siguieron la misma tendencia durante ese período. Eso llevó al sector latinoamericano a pasar de tener una de las tasas de vacunación infantil más altas del mundo a una de las más bajas.

Por qué volvió el sarampión

El retroceso tiene varias causas. Primero, la llegada del COVID-19 implicó la desviación de personal de los programas de vacunación a atender esta emergencia y los gobiernos de México, la Argentina y Brasil recortaron sus presupuestos para la vacunación infantil desde entonces. Por otro lado, la creciente reticencia a las vacunas influye más en los países ricos: en Canadá, la tasa de vacunación infantil cayó del 86% al 79% en la última década.

Ahora bien, en medio de un brote, el rastreo de contactos puede prevenir una mayor propagación, mientras que las campañas de vacunación suelen tener una alta participación de padres preocupados. A largo plazo, el especialista Daniel Salas, de la OPS, afirmó en The Economist que modernizar la infraestructura de inmunización es fundamental.



Actualmente, solo 19 de los 35 países que abarca la OPS cuentan con algún tipo de registro electrónico de inmunización que pueda alertar a los padres cuando sus hijos deban vacunarse. En paralelo, la voluntad política es fundamental y un modelo a seguir es Uruguay, el primer país latinoamericano con un registro de vacunación.

"Cuentan con una buena vigilancia y un compromiso político que nunca flaqueó en su prioridad por la prevención de enfermedades prevenibles", afirmó el Dr. Jon Andrus, también de la OPS y recalcó que la Argentina, con tasas caídas drásticamente bajo la gestión libertaria, corre el riesgo de un brote explosivo.