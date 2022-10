Para dos exVialidad, fiscal armó un “Frankenstein” con la causa Abogado advirtió en alegato que no fue acreditado perjuicio al Estado porque jamás se hizo peritaje contable sobre las “redeterminaciones de precios” en las obras. Acusados nunca manejaron fondos nacionales, no hubo prueba técnica y no se les podría achacar que las licitaciones eran “rápidas”.