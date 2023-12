Pese a las denuncias, la Justicia determinó que no hubo ilegalidad en el uso de las SIRA

Mientras que el Gobierno de Javier Milei reemplazó el sistema SIRA por el SEDI para el registro de las operaciones de comercio exterior y la oposición sugirió -a lo largo de la campaña- que ese régimen implicaba actos de corrupción , la justicia federal ratificó que no se detectó ningún eventual delito ni discrecionalidad vinculada a su utilización. El expediente y la investigación datan de febrero, pero pasaron por debajo del radar, así como su conclusión, a la que accedió Ámbito en exclusiva , que fue fechada el 17 de noviembre pasado, por lo que quedó firme su archivo. Allí, el juez Julián Ercolini dictó el sobreseimiento por posible defraudación sobre el exsecretario de Comercio Matías Tombolini , el subsecretario de Política y Gestión Comercial Germán Cervantes y otras personas que fueron denunciadas como “intermediarios” por el supuesto pedido de dinero a cambio de liberar trámites. Nada tuvo entidad siquiera para sospechar que hubiese ocurrido, sentenció el fallo.

“Los datos aportados por los denunciantes tenían sustento en noticias periodísticas y/o en denuncias anónimas que ellos mismos indicaron como no verificables y carentes de prueba que las avalen, no obstante, en atención a la relevancia institucional de los sucesos puestos en conocimiento, es que se decidió analizar el caso”, aclaró el juez respecto de la poca solidez que tuvo en sede judicial lo que públicamente se ventilaba como si fuese una olla a destapar con múltiples derivaciones de corrupción. En el expediente nada de eso se corroboró. Para peor, no se encontraron ni indicios de que hubiera existido.