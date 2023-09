A 47 años de Noche de los Lápices, exhortan a "defender democracia" para contrarrestar negacionismo

"A 47 años de La Noche de los Lápices, no olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos. Hay quienes niegan y también quienes reivindican el período más infame de nuestra historia. Hoy, más que nunca, defendamos la democracia contra todo intento de ponerla en duda", publicó en su cuenta de X (exTwitter) el jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente Agustín Rossi.