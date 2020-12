Aborto legal: el Senado escuchó a especialistas en una nueva ronda exposiciones

Los expertos en derecho plantearon sus diferencias respecto a la constitucionalidad del proyecto de ley oficial que prevé la interrupción voluntaria del embarazo y en torno a si se debe proteger o no la vida desde la concepción.

La reunión comenzó por la mañana con la participación de diez expositores y se retomó pasadas las 15:00 para que los senadores escuchen y hagan preguntas a otros diez invitados.

Entre los expositores del segundo bloque se encontraban Edgardo Young, miembro de la Academia de Medicina, y Aida Kemelmajer de Carlucci, integrante de la Academia Nacional de Derecho y Ciencia de Buenos Aires y de Córdoba.

La equivocación de Edgardo Young

Durante su exposición el especialista en fertilización asistida, Edgardo Young, señaló que estaba en contra de la legalización del aborto.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue que Young comentó que vio "que a la Interrupción Legal del Embarazo le ponen fecha de 1000 días" y agregó: "nunca entendí y nadie me explicó por qué son los 1000 días, para mí la vida humana empieza en el proceso de la fertilización, o sea en la unión del óvulo con el espermatozoide y cuando comienza la multiplicación celular, ahí se va desarrollando el nuevo ser".

"¿Es una persona? No es seguramente, pero es una persona en potencia que debe tener el mismo valor que otra con algún tiempo de desarrollo", agregó a su discurso que despertó críticas en las redes sociales.

Los usuarios lo acusaron de desconocer el proyecto ya que el especialista mezcló las propuestas de la iniciativa de legalización del aborto seguro y gratuito y el Programa de los Mil días.

El proyecto que crea el denominado "Plan de los 1000 Días" tiene el objetivo de promover una protección integral a la mujer embarazada y al niño hasta los primeros tres años de vida.

La iniciativa establece una nueva asignación por Cuidado de Salud Integral, que consiste en el pago de una Asignación Universal por Hijo (AUH) a concretarse una vez por año para ayudar al cuidado de cada niño o niña menor de tres años.

Esteban Bullrich padece un "trastorno nervioso" que le dificulta el habla

El senador nacional por la provincia de Buenos Aires del PRO, Esteban Bullrich, tras su intervención en la sesión anunció que padece un trastorno nervioso llamado "disartria", provocado por estrés, lo cual le dificulta el uso de los músculos de la boca, la lengua y de las cuerdas vocales y hace que no pueda expresarse correctamente.

Bullrich salió a hacer esta declaración a través de su cuenta de Twitter, luego de que se filtrara la información de que el legislador había sido atacado por una enfermedad.

"Hoy se viralizó un video mío en sesión plenaria de comisiones del Senado que generó mucha preocupación. Antes que nada, quiero agradecer a todos los bienintencionados por los mensajes de apoyo que recibí, y quiero llevar tranquilidad porque mi salud está bien", dijo el legislador de la oposición.

Bullrich es uno de los legisladores que votará en contra del proyecto de Ley del Aborto cuya discusión se dará en el Senado en la última semana del año.

La participación de los expositores invitados

El primero de los expositores, el profesor de derecho constitucional Pablo Garat, consideró que esta iniciativa "tiene que pasar el test de constitucionalidad", afirmó que "todo nuestro orden constitucional se apoya en el interés del niño, que aparece ausente en los debates" y dijo que Argentina aún "debe aclarar" su posición respecto a si "se es niño desde la concepción".

El exministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra declaró que "no hay ninguna regla constitucional que obligue a penalizar el aborto", sostuvo que quienes se oponen a la práctica "personifican u humanizan al proyecto de vida" y remarcó que "el embrión no es una persona ya nacida" y "el derecho positivo no trata de la misma manera al nacido que al por nacer" ya que "la vida necesita un desarrollo para nacer".

Ursula Basset, especialista en derecho de familia, afirmó que "nuestra Constitución protege la vida desde la concepción", señaló que el Estado "debe ofrecer opciones" a la mujer gestante que no desee la maternidad, como la adopción, y consideró que este proyecto "da derecho a abortar pero no a decidir". "Lo peor de todo son las discriminaciones invisibles. No está regulado pensando en las mujeres y se criminaliza a los médicos en desacuerdo con la práctica", dijo la abogada.

Andrés Gil Domínguez, profesor de derecho constitucional, aseguró que "no hay ningún tipo de incompatibilidad" entre el proyecto de ley en discusión y la Convención sobre los Derechos del Niño" sino que "por el contrario, con esta iniciativa se está honrando el derecho a la vida de las niñas, niños y adolescentes".

Para el abogado Alberto Bianchi, doctor en derecho de UBA, la ley se contrapone en el orden constitucional y con el Código Civil y Comercial, que entienden que hay vida humana desde el momento de la concepción y cuestionó que la ley "pase de despenalizar a la mujer que aborta a penalizar a los médicos que se oponen".

Gala Díaz langou, directora de protección social de Cippec, consideró que la iniciativa "puede saldar una deuda y, a la vez, contribuir al desarrollo con equidad" y advirtió que "la criminalización repercute sobre las trayectorias vitales de las personas y afecta a las mujeres más pobres".

María Elena Critto, socióloga, señaló que "hay muchos mitos respecto al aborto" como el hecho de que "la muerte por aborto es la principal causa de muerte materna" en el país o la idea de que "la legalización del aborto reduce la mortalidad".

Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS, hizo hincapié en el hecho de que la penalización del aborto conlleva "maltratos y discriminación", mientras que Luciana Sánchez, abogada penalista, se refirió a la cantidad de mujeres de bajos recursos en peligro por no poder acceder al misoprostol, el medicamento utilizado para la interrupción del embarazo.

La primera parte de este debate en el plenario de las comisiones de la Banca de la Mujer, Salud y Justicia y Asuntos Penales se desarrolló esta mañana durante cerca de cuatro horas sin contratiempos ni cruces verbales entre los senadores.

El jefe de los senadores del Frente de Todos, José Mayans, que ayer se había quejado de aspectos de la ley de legalización del aborto, elogió el clima de la videoconferencia pero pidió "no increpar" a los expositores en alusión a la senadora Beatriz Mirkin, que interrumpió a uno de los oradores, el abogado Bianchi, en desacuerdo con sus expresiones contrarias al aborto.

La senadora opositora Silvia Elías de Pérez cuestionó, en el turno de las preguntas, aspectos de la normativa que implican consagrar "el derecho al aborto" y reprobó que no se tenga en cuenta en la propuesta "los derechos del padre".

Sigue el debate

En la hoja de ruta pautada se encuentra firmar dictamen el próximo jueves y sesionar el 29 de diciembre.

Para esa jornada, que estará enmarcada por una fuerte movilización en las inmediaciones del Congreso, se anticipa una batalla extremadamente reñida aunque los impulsores de la ley aseguran contar con una ligera luz de ventaja en el "poroteo" previo.

La iniciativa fue seguirá tratándose en las comisiones de Banca de la Mujer (la cabecera del debate), de Justicia y Asuntos Penales y de Salud, este miércoles 16 de diciembre y el jueves 17.

Por ahora, el recuento de votos previos arroja a que la interrupción del embarazo tendría 36 votos a favor y 35 en contra, mientras que queda un senador que no definió su posición.

A menos que haya abstenciones, la posibilidad de un empate es nula, ya que por la licencia del senador Alperovich, de Tucumán, el recinto cuenta actualmente con 71 miembros.