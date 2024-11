Acoso en el trabajo: salvo libertarios, diputados consensuaron tipificar casos de violencia de género laboral

En ese sentido, se tipificaría como delito la violencia y acoso sexual "la conducta o comportamiento verbal, no verbal, físico y/o psicológico, efectuado por cualquier medio, de índole sexual y no consentido, con el propósito y/o el efecto de atentar contra la dignidad de la mujer, generando sobre la misma un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante y/u ofensivo". Además, se otorgaron herramientas a empresas que quieran desplazar a un empleado acosador pero que no pueda afrontar un juicio laboral o una indemnización.