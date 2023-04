Acuerdo Massa-CGT: sumarán $5 mil por por ítem las exenciones en Ganancias

En cuanto a Ganancias, los sindicalistas celebraron la confirmación de las exenciones que Massa les había anticipado en una reunión reservada días atrás. La norma de la Secretaría de Ingresos Públicos que ayer repasaron en el Consejo Directivo prevé que de cada ítem acordado corresponderá una exención por “hasta un monto del 40% de la ganancia no imponible” equivalente a 180.673,28 pesos por año fiscal.

En Economía confirmaron la validez de la norma pronta a ser publicada y precisaron los trabajadores beneficiados por los alivios impositivos no deberán rectificar los formularios que hubiesen llenado ante la AFIP. En el caso de los empleadores, los funcionarios dijeron que “deberán reliquidar y reintegrar” las nuevas deducciones. Respecto del documento aprobado ayer por la CGT, los dirigentes acordaron no apuntar contra un grupo político en particular y sólo llamar a todos por igual a un entendimiento de alto nivel para encauzar la crisis económica. Con un título optimista, “Estamos a tiempo”, los dirigentes reclamaron “un gran consenso político, económico y social que promueva el desarrollo, la producción y el trabajo como instrumentos hacia un horizonte de crecimiento con justicia social”.

En uno de los puntos del texto se destaca la necesidad de “recuperar la independencia económica” para evitar “condicionamientos de metas y de intereses ajenos a la nación”. Consultado por este diario, Héctor Daer, explicitó: “las metas con el FMI no se pueden cumplir. No podemos cargar sobre el pueblo argentino metas de déficit y acumulación de reservas que son incumplibles. Necesitamos crecer”.

Durante la conferencia de prensa posterior al encuentro los gremialistas explicaron que hubo un repudio unánime del Consejo Directivo a los despidos masivos de la semana pasada en el diario Clarín, así como un apoyo generalizado a los proyectos de regularización del trabajo en aplicaciones de reparto. Daer, de paso, reclamó una revisión por parte del Gobierno de las pautas de la reglamentación de la obligatoriedad de las guarderías para garantizar la universalización de las compensaciones.