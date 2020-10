Exsubdirector de AFIP denunció "cacería" contra Oil Combustibles y apuntó a Abad y a Mecikovsky

A su turno, los fiscales Diego Velasco y Juan García Elorrio dirigieron su interrogatorio a fortalecer el denominado Informe Preliminar N°14 de 2016, uno de los puntales de la causa que instruyó Julián Ercolini. El debate es que si de ese análisis surge un delito, debían ponerlo en conocimiento de las autoridades más allá de que estuviese incompleto como auditoría. Fuertes explicó que debía darse parte a las áreas auditadas y que la detección de objeciones no implicaba que fuese posible hacer cambios en los procesos. En rigor, la N°14 fue un supuesto análisis en los procesos de cobro de la Agencia de AFIP donde estaba radicada Oil, y respecto al impuesto ITC. Es decir, que era el único contribuyente que tenía esas características. Para el testigo, las auditorías siempre deben determinar un “universo” de contribuyentes que cumplan con determinadas características. Eso se llama “contra verificación”, un procedimiento normado para AFIP donde analizan cómo se comportaron los agentes, no los contribuyentes. Los fiscales no contaron con ayuda de la querella de la AFIP. Por tercera audiencia consecutiva no tuvieron preguntas para los testigos.