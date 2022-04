Revalúo inmobiliario: AFIP cruzó a la Ciudad y apuntó contra el "desvío macrista"

Cuando recibió la nota de Larreta la semana pasada, la titular de la AFIP advirtió la existencia de un “doble estándar macrista”. Marcó del Pont sostiene que el organismo cumple con lo que dice la ley y remarca que instrumentó el mismo criterio de valuación que ya fue utilizado entre 2013 y 2018 por la AFIP. En ese sentido, precisa que la metodología adoptada por la autoridad tributaria para valuar los inmuebles en la CABA fue creada y utilizada desde 2012 por el ex presidente Mauricio Macri cuando todavía era Jefe de Gobierno para mejorar la recaudación porteña. Se trata de un criterio que fue instrumentado por la AFIP en 2013 hasta que en 2018 durante la presidencia de Macri fue dejado de lado. En ese sentido a lo largo de las últimas semanas desde el Gobierno explicaron que el “desvío macrista mejoró ingresos de la Ciudad pero erosionaba la base imponible del Impuesto sobre los Bienes Personales que es coparticipable a todas las provincias”.

“Si bien la mencionada opinión fue emitida por el área jurídica de esta Administración Federal con competencia en la materia y no resulta susceptible de recurso alguno, no puede dejar de señalarse que aquélla no supone más que retomar el criterio que se sostuvo a partir del Dictamen N° 12/2013 de la Dirección de Asesoría Técnica, el cual no fue invalidado judicialmente a instancias de contribuyentes legitimados”, expresa la misiva de la AFIP que recibió Larreta.

El texto de Marcó del Pont responde a la frase del jefe de gobierno porteño cuando consideró "discriminatoria" la metodología de la AFIP: “La metodología de cálculo no resulta exclusiva de esa jurisdicción sino que también es adoptada por algunas provincias (por ejemplo, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe)”, sostiene para enfatizar que dicha circunstancia “no sólo descarta un trato discriminatorio con relación a los inmuebles situados en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires sino que, a los fines del cálculo del impuesto nacional, tiende a homogeneizar los criterios de valuación de inmuebles propiciando la equidad horizontal entre las distintas jurisdicciones”.

Por eso la nota de la funcionaria precisó que “discriminatorio sería pretender sostener un trato desigual –y claramente más beneficioso- para la valuación de inmuebles sitos en esa Ciudad frente a los radicados en otras jurisdicciones, sin soslayar en este punto que, de convalidarse esa pretensión, la técnica legislativa adoptada por la Ciudad tendría por efecto ahuecar la base imponible de un impuesto nacional, pero sin afectar la recaudación de los tributos locales”.

Marcó del Pont sostiene que el dictamen de las áreas especializadas de la AFIP “además de respetar la equidad horizontal, consagra la progresividad del tributo y el principio constitucional de capacidad contributiva, ya que su impacto se limita a un conjunto de contribuyentes titulares de bienes inmuebles –sean o no vecinos de la Ciudad- cuyas valuaciones superen los montos aludidos, actualizados por la Ley N° 27.667 sancionada el 29 de diciembre de 2021”. En la actualidad, las viviendas familiares están alcanzadas por el impuesto sobre los Bienes Personales cuando su valor de mercado alcanza a 1 millón de dólares.

Marcó del Pont resume que la AFIP “a través de la opinión técnica cuya revisión se propicia, no ha hecho ni hará otra cosa que aplicar la ley vigente, con equidad y dejando de lado interpretaciones sesgadas que tienen por única finalidad beneficiar a algunos titulares de inmuebles situados en esa Ciudad por sobre los intereses de sus demás vecinos y los de los habitantes de las restantes jurisdicciones que integran nuestro país”.

Por último, la titular de la AFIP contesta a Rodríguez Larreta que “dada la confianza que usted pregona en que el diálogo, el consenso y la razonabilidad constituyen las herramientas más idóneas para la expresión democrática, aprovecho la ocasión para invitarlo a retomar el diálogo con el Estado Nacional y las Provincias tendiente a alcanzar consensos indispensables para lograr una Argentina equitativa, solidaria e inclusiva, el cual se vio interrumpido cuando se resolvió que la Ciudad de Buenos Aires no suscriba el último Consenso Fiscal y denuncie los convenios suscriptos y ratificados con antelación en la materia”.