Agenda cargada en Diputados: moción contra Guillermo Francos y debate del Presupuesto 2026

Este martes la Cámara de Diputados tiene sobre la mesa una decena de reuniones de comisiones, muchas originadas por citaciones aprobadas por la oposición en la sesión anterior.

La actividad comenzó a las 10 en la Sala 1 con un plenario entre las comisiones de Agricultura y Ganadería junto con Recursos Naturales, dedicado al análisis de los presupuestos mínimos de protección ambiental vinculados al uso de productos fitosanitarios.

En tanto, a las 11 comenzó un encuentro informativo con representantes del deporte y expertos en financiamiento deportivo (ENARD), convocado por las comisiones de Deportes, Comunicaciones e Informática, y Presupuesto y Hacienda, en el Anexo “C”.

Al mediodía continuará la comisión especial de seguimiento sobre fentanilo contaminado , con invitados de CAEME y CILFA.

Diputados: agenda cargada de debates en comisión

A la 1 p.m., se concretarán dos emplazamientos simultáneos:

Un plenario conjunto de MiPyMEs, Justicia, Energía, Finanzas y Presupuesto analizará la situación productiva, fiscal, tarifaria y laboral del sector, además de un régimen de incentivos.

Otro plenario, de Asuntos Constitucionales y Poderes, tratará la moción de censura contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por presunto incumplimiento de la Ley de Emergencia de Discapacidad.

A las 15, en el Anexo “C”, se elegirá al nuevo presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y arrancará el debate formal del Presupuesto 2026 (con Alberto “Bertie” Benegas Lynch como candidato oficialista para la presidencia ante la salida de José Luis Espert). En simultáneo, en la Sala 1, habrá un emplazamiento de Discapacidad y Asuntos Constitucionales para debatir una reforma de la Agencia Nacional de Discapacidad.

A las 16, la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes recibirá a representantes de UNICEF y ACIJ para discutir partidas presupuestarias destinadas a niños y adolescentes en el proyecto 2026.

En el Senado, desde las 17 en el Salón Illia se constituirá la Comisión Bicameral de Seguimiento de Privatizaciones.

De vuelta en Diputados: a las 17, Asuntos Constitucionales y Comercio debatirán la derogación del decreto 273/25 (que habilita la importación irrestricta de maquinaria usada). A las 17:30, la Comisión de Cultura analizará incumplimientos de la Ley Nacional de Cine, el cierre de CineAr y otros temas del INCAA. Finalmente, a las 18, la comisión de Acción Social y Salud tratará regulación de nutricionistas y genéticos, la emergencia en salud mental y proyectos como “Pancitas Llenas”, además de cuestiones sobre adicciones.

Para el miércoles, ya están previstas nuevas convocatorias: a las 10, un plenario de Asuntos Constitucionales, Finanzas y Presupuesto para dictaminar la iniciativa de Máximo Kirchner que reafirma atribuciones exclusivas del Congreso sobre empréstitos. Y a las 15 habrá otra reunión de Presupuesto y Hacienda.

Ese día también se avanzará con interpelaciones (aunque con escasas probabilidades de concretarse) y el Senado seguirá con proyectos de biocombustibles, cuencas y desarrollo nuclear.