La desesperante película de Prime Video que te mantendrá pegado a la pantalla por 80 minutos

En el vasto catálogo de Prime Video, donde cada semana compiten cientos de títulos por la atención del espectador, una película basada en hechos reales logra destacarse por su intensidad. En un contexto donde las ficciones suelen dominar el ranking, esta historia dramática se impone con fuerza.

Con una duración de apenas 80 minutos, la película "En llamas" deja sin aliento. Lo que arranca como un tranquilo día familiar se convierte en una lucha desesperada por sobrevivir en medio de un escenario apocalíptico. La tensión crece minuto a minuto y el espectador queda atrapado en un torbellino de emociones.

De qué trata En llamas 2 Con solo 80 minutos de tensión pura, esta película de Prime Video sorprende a miles y se convierte en una de las más vistas del momento. Prime Video

De qué trata En llamas, la película tendencia de Prime Video Inspirada en eventos reales, la trama gira en torno a una familia que vive en una zona boscosa, aparentemente lejos del peligro. Sin embargo, un feroz incendio forestal arrasa con todo a su paso y obliga a sus protagonistas a huir contra reloj.

El padre, junto a su esposa embarazada y su hijo adolescente, intenta escapar mientras las llamas cercan su hogar. Cada segundo cuenta y el calor del fuego no da tregua. La narrativa combina acción y drama sin respiro.

La historia no solo retrata una catástrofe natural, sino también el vínculo humano frente a la adversidad. Los diálogos sencillos y la ambientación realista potencian la carga emocional de esta producción que logra conectar con el público desde el primer momento. Prime Video: tráiler de En llamas Embed - On Fire | Official Trailer - Exclusively in Theaters Prime Video: elenco de En llamas Peter Facinelli

Fiona Dourif

Asher Angel

Lance Henriksen

Glenn Morshower