Alberto Fernández: "El mejor mecanismo para preservar la unidad se llama PASO"

"Yo no creo que lo que desestabilice sea la democracia interna del espacio que gobierna. Respeto lo que dice Sergio (Massa) pero no lo comparto. No quiero que nos sentemos cuatro ó cinco que dirigen a ver qué pedazo de la lista nos llevamos cada uno", sostuvo en diálogo con Radio 10.

"Tenemos que entender que todos hacemos falta. No se puede gobernar y ser candidato. Tengo que preservar la unidad del espacio; es lo que más me importa", sostuvo en declaraciones a Radio 10, en las que agregó: "Yo no ando a los gritos, no llamo gente a las plazas, hago lo que tengo que hacer con mi forma de hacer".