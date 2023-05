Alberto Fernández habló de "inflación psicológica" y pidió a Massa un "objetivo definitivo" para frenarla

El presidente, Alberto Fernández , se refirió a los índices de inflación de abril que se conocerán esta tarde . "No es lo que queremos", dijo al ser consultado por la cifra en una entrevista que brindó a Radio 10.

“Anoche hablaba del tema con Sergio (Massa), tenemos que ponernos algún objetivo definitivo para parar esto, hay muchas causas que están generando esto, una es la especulación de que pueda haber una devaluación, que el dólar blue sube, el 'por las dudas aumentamos', eso por lo que muchos me criticaron y yo llamaba inflación autoconstruida, inflación psicológica , es precisamente eso, que no está en el consumidor, está en el pequeño comerciante”, argumentó-

"Argentina tiene una economía con características raras, muy singulares, tenemos el período más largo de empleo formal no sé en cuantos años", dijo pero reflexionó: "También tiene el problema de la inflación". "Uno ve que hay un movimiento en la economía que hace que esté funcionando", completó.

ALBERTO FERNANDEZ RADIO 10.JPG El presidente Alberto Fernández brindó una entrevista a Radio 10. Presidencia

El Jefe de Estado afirmó hoy que "el objetivo del Gobierno es frenar de algún modo la inflación" y aseveró que el índice que se conocerá esta tarde "no es lo que queremos".

En este marco, se refirió a su vínculo con el ministro de Economía, y dijo que pese a las "miradas diferentes" en algunos temas con Massa, "siempre" le estará "agradecido porque en un momento difícil del país ayudó y ayuda".

"Tengo una relación de muchos años con Sergio. Trabajó bien con él, podemos tener miradas diferentes pero siempre le voy a estar agradecido que en un momento difícil ayudó y ayuda. Los problemas de la economía no son producto de Sergio", remarcó el mandatario.

Alberto Fernández cuestionó además la propuesta de dolarización que plantean desde algunos sectores políticos de la oposición, al plantear que, "cuando la economía se dolariza, la economía pierde su herramienta fundamental, que es la moneda", y agregar que, "lo que pasa cuando uno pierde el manejo de la moneda, es que se empieza a perder competitividad en el mundo, el desempleo sube y cierran las industrias".

Así lo expresó el mandatario quien, también, salió al cruce de "quienes dicen que el trabajo es un costo y que hay que eliminar la educación pública porque es adoctrinamiento".

En otro orden de temas, Alberto Fernández se refirió al escenario electoral y e insistió en la necesidad de "tener un mecanismo de organización democrática" dentro del Frente de Todos para dirimir candidaturas y destacó que las PASO "es una extraordinaria ley para darle vida a los partidos políticos".

"Yo no creo que lo que desestabilice sea la democracia interna del espacio que gobierna. Respeto lo que dice Sergio (Massa) pero no lo comparto. No quiero que nos sentemos 4 ó 5 que dirigen a ver qué pedazo de la lista nos llevamos cada uno", dijo.