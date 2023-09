Alberto Fernández sobre Ganancias: "Dimos un paso en favor de aliviar el bolsillo de los argentinos"

De regreso de su viaje a India por el G20, el presidente Alberto Fernández destacó la importancia del aumento del mínimo no imponible del Ganancias a $1.770.000 mensuales . "Dimos un paso en favor de aliviar el bolsillo de los argentinos", afirmó.

Durante una entrevista con C5N, el jefe de Estado afirmó que "desde hace mucho tiempo venimos planteando que el impuesto deje de ser pagado por los que viven de un salario" y señaló que, con el decreto y luego con la ley, "el impuesto a las ganancias vuelva a ser de los que tienen mayores fortunas y no el que paga un asalariado".

"Siempre tuvimos esa preocupación de que el salario no retroceda más. En los años de Macri cayó 20 puntos. Después vino la pandemia, la guerra, la sequía. Fue muy difícil recuperar eso. Hoy lo que creo es que dimos un paso en favor de aliviar el bolsillo de los argentinos y argentinas que trabajan", prosiguió.

Cumbre del G20

Con respecto a su viaje a India para la cumbre de mandatarios del G20, el jefe de Estado consideró que el secreto del vínculo con el mundo es "no aislarse ni someterse" por que la relación con el resto de los países "es imprescindible".

"Los argentinos tenemos que prestarle mucha atención al tema internacional. La política está cada día más vinculada a lo internacional. La idea de que uno puede vivir aislado no existe", aseguró.

A su vez cuestionó las críticas de la oposición al ingreso de Argentina a los BRICS. "Cuando los escucho decir que no van a entrar...los BRICS hoy en día con la incorporación de Argentina y cuatro países más representa un bloque económico que contiene al 44% de la humanidad y que representa al 36% del PBI global. Eso hace que hoy los BRICS sea en estos términos más grande que el G7. Representa más PBI y más humanidad. Y es un canal de acceso a mercados impresionantes. Y también al mundo árabe", destacó.

Fernández afirmó que durante su visita al G20 la Argentina "pudo llevar su mirada, sus cuestionamientos, sus preocupaciones" y afirmó que "tenemos muchas oportunidades" a futuro.

Sobrecargos del FMI

Por otra parte, ante la consulta sobre su diálogo en el G20 con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, el mandatario dijo que tuvieron dos encuentros en la cumbre. "Pude hablar y expresarle mi malestar con el staff del Fondo", dijo, por la actitud en la última negociación.

En ese sentido recordó que "cuando firmamos el acuerdo que está vigente incorporamos un artículo que decía que si la economía argentina sufría un desgaste como consecuencias no atribuibles al Gobierno, el programa debía revisarse. Además se hizo especial referencia al cambio climático".

Según señaló el presidente, la titular del FMI "objetivamente me dio la razón" y que le habló del reclamo por la revisión de los sobrecargos que cobra el FMI a los montos del préstamo que se le otorgó al gobierno de Mauricio Macri, por encima de la cuota permitida al país. "Me dijo que el tema lo va a tratar a la brevedad", apuntó.

Al mismo tiempo, reconoció que el presidente de EEUU, Joe Biden, acompañó la postura argentina pero agregó: "Lo que me preocupa es que el Staff del FMI haya sido capaz de no atender ni siquiera al gobierno americano. Eso sí me preocupa mucho y se lo planteé a Biden".

"Hubo un tiempo donde (Donald) Trump levantó el teléfono y le hizo dar a la Argentina u$s57 mil millones que nunca iba a poder pagar porque ya el sector privado había dejado de prestarle y sin embargo lo hicieron", y recordó que "eso lo hizo el gobierno de Macri en acuerdo con Trump".

Biden sobre Javier Milei

Según trascendió del diálogo entre Fernández y Biden, el estadounidense le consultó a su par argentino sobre la victoria de Javier Milei en las primarias de agosto. Al consultarle sobre qué dijo jefe de Estado de EEUU, Fernández señaló: "Me preguntó quién era ese personaje, qué representaba. Y yo le di mi mirada sobre Milei".

Además, se refirió sobre el fallo de la jueza Loretta Preska sobre la expropiación de YPF. "Fallaron del peor modo. Muy en contra de la Argentina y con una lógica muy rara, dándole prioridad a un contrato privado, que es una sociedad anónima, por sobre la ley de un Estado, que es la ley de expropiación", dijo.

Y adelantó que habló con el procurador del Tesoro, Carlos Zannini para apelar la decisión. "Le pedí que apelemos porque Argentina es un país soberano. Es inadmisible que un acuerdo entre partes pueda prevalecer sobre la ley misma".