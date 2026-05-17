El furioso posteo de la esposa de Ángel Dí María dedicado a los hinchas de River tras los insultos: "Almas pobres"

Jorgelina Cardoso respaldó al capitán del “Canalla” después de la derrota de Rosario Central y apuntó contra los hinchas del “Millonario”.

Jorgelina Cardoso publicó un contundente mensaje dedicado a Ángel Di María luego de la eliminación de Rosario Central frente a River en la semifinal del Torneo Apertura. La esposa del futbolista defendió al campeón del mundo tras los silbidos y cánticos que recibió en el Monumental y dejó fuertes frases contra parte de la hinchada rival.

Después de la derrota por 1-0 ante River en Núñez, Cardoso utilizó sus redes sociales para respaldar públicamente al capitán de Rosario Central y cuestionar las agresiones que recibió durante el partido.

“ Sólo saber que no tenés nada en común con la gente que destila veneno, rencor, odio y que muestra la triste vida que llevan me da felicidad y tranquilidad de saber que estamos del lado correcto ”, escribió en una historia de Instagram.

Luego agregó: “ Con humildad, viviendo felices en familia, siendo buena gente, disfrutando cada minuto de nuestra ciudad, de nuestra gente, de nuestra vida... ”.

La esposa del campeón del mundo apuntó contra los hinchas del “Millonario” por los silbidos en el Monumental.

La publicación cerró con otro mensaje dedicado directamente a Di María: “Qué orgullo que seas mío, que seas nuestro y que seas de Central. Gracias por ser tan distinto a esa manada de almas pobres”.

La respuesta de Di María tras el mensaje

El posteo tuvo una rápida reacción de Ángel Di María, quien compartió la historia de su esposa y le agradeció el acompañamiento en medio de una noche cargada de tensión.

“Yo te amo mucho más. Gracias por estar siempre. Gracias por bancarme en todo. Juntos por más sueños”, respondió el futbolista rosarino a través de sus redes sociales.

El campeón del mundo fue uno de los protagonistas de la semifinal disputada en el Monumental, donde recibió silbidos y cánticos ofensivos por parte de los hinchas de River durante distintos momentos del encuentro.

angel di maria (1) Di María cuestionó el penal que definió la semifinal en el Monumental.

Qué dijo Di María sobre los silbidos y el arbitraje

Una vez finalizado el partido, Di María habló sobre el clima que se vivió en Núñez y minimizó la reprobación de los simpatizantes rivales: “Es el folklore del fútbol... Es fútbol”, aseguró en declaraciones a ESPN. Además, recordó los momentos en los que fue ovacionado en el estadio con la camiseta de la Selección Argentina: “Me tocó ser ovacionado muchas veces en esta cancha, me quedo con esas”.

Sin embargo, el delantero también dejó declaraciones picantes relacionadas con el arbitraje y con la previa del encuentro: “Nos ganaron con un gol de penal, por algo hablaron antes. Son cosas que podían pasar”, afirmó en diálogo con TNT Sports.

Además, el futbolista hizo referencia al desgaste físico que arrastraba Rosario Central y a las complicaciones que tuvo el plantel en el viaje hacia Buenos Aires: “Muchos hablan que los demás que no tienen descanso y Central jugó hasta dos partidos en dos días. Nos tocó venir en colectivo, no sé qué pasó en Aeroparque no se podía aterrizar”, expresó.

Tras quedar eliminado del Torneo Apertura, Rosario Central ahora pondrá el foco en asegurar la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores.