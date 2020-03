Alberto Fernández dio una dura advertencia a los especuladores: "Sépanlo porque avisé"

“Hay personas especulando con una situación imperdonable para especular. Sépanlo porque avisé: vamos a perseguir a todo el que aumente indebidamente los precios de los elementos necesarios para cuidarnos del coronavirus”, expresó.

Alberto Fernández on Twitter Hay personas especulando con una situación imperdonable para especular. Sépanlo porque avisé: vamos a perseguir a todo el que aumente indebidamente los precios de los elementos necesarios para cuidarnos del coronavirus. — Alberto Fernández (@alferdez) March 17, 2020

Además, indicó que todo el aparato del Estado está a disposición de los ciudadanos ante esta contingencia.

“No voy a tolerar que un número mínimo de vivos nos tomen de bobos a todos los argentinos. Estamos en riesgo, y el riesgo no puede ser negocio para nadie”, cerró.

Ayer, en un nuevo posteo había advertido a quienes aprovechan la cuarentena para salir de sus casas. “Te proponemos que no trabajes y que tus hijos no vayan al colegio para que se queden en casa y no corran el riesgo de contagiarse. Si salen, si se exponen a la circulación pública, se están poniendo en riesgo. Aíslate con tus hijos. Cuidate y cuidalos!”, sentenció el mandatario.