"Las organizaciones sociales trabajaron para que la Argentina no explote, pero eso no pasó porque estuvieron al lado de los más necesitados. No saben todo lo que hicieron por los derechos humanos", dijo el Jefe de Estado al encabezar en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada el lanzamiento del III Foro Mundial de Derechos Humanos que se desarrollará en la ciudad de Buenos Aires en mayo de 2023.

En la misma línea, dijo que las organizaciones "no se llevaron la plata de los más vulnerables" sino que "los acompañaron".

"No cedamos. Sigamos firmes en nuestras convicciones, que nada nos confunda, que nuestras diferencias no nos hagan decir cosas injustas y estemos muy unidos", añadió.

ALBERTO FERNANDEZ.jpg Alberto le respondió a Cristina y defendió a organizaciones sociales: "Que nuestras diferencias no nos hagan decir cosas a veces injustas". Télam

Las declaraciones del primer mandatario llegan un día después de que la Vicepresidenta encabezara un plenario de la CTA en Avellaneda, en donde le dedicó unas palabras a los movimientos piqueteros y especialmente al Movimiento Evita. Sin nombrar a la organización, Cristina sostuvo que el peronismo "es laburo" y no planes. "Si Evita los viera", deslizó.

"Si va un periodista entrevistando a la gente por la calle y preguntando quién trajo a los piqueteros, van a decir que los peronistas. Que son hijos de las políticas populistas. No, es una equivocación. Los piqueteros son hijos de las políticas neoliberales de los 90", argumentó.

La propuesta de la Vicepresidenta fue que "el Estado nacional debe recuperar el control, la auditoria y la aplicación de planes sociales" ya que, dijo, hoy están "tercerizados".

Cristina CTA.jpeg Cristina Fernández de Kirchner encabezó un plenario de la CTA, en el cual cuestionó a algunas organizaciones sociales.

"Sé que hay cooperativas que laburan, que producen, porque las vi trabajar, pero así como el Estado tiene el monopolio de la fuerza, ¿o se le ocurre a alguien que podemos tercerizar la policía? el Estado debe recuperar ese rol y transparentarlo frente a la opinión pública", exhortó.

"No me gusta que me quieran convencer que eso es peronismo. El peronismo es laburo, trabajo; no es depender de un dirigente barrial que me de el alta y la baja. Que el Estado recupere, en nombre de los que nos dieron vida, en nombre de Perón y de Evita, si Evita viviera... ¡mamita!", remató.

El trasfondo de la pela entre el Movimiento Evita y La Cámpora

El malestar entre el movimiento Evita y La Cámpora viene desde hace rato. Ambas organizaciones midieron músculo durante desde que asumió el Frente de Todos. La primera, como apoyo incondicional a la gestión del Presidente; en tanto que la segunda, responde al hijo de la Vicepresidenta, Máximo Kirchner.

Hasta hace unas semanas incluso circuló en despachos oficiales la idea de crear un Ministerio de la Economía Social, que luego fue pensado con categoría de agencia, y que estaría a cargo del Evita. La idea se desinfló y finalmente fue descartada en Casa Rosada, como un gesto de deshielo en la interna oficial en momentos en que esta parecía alcanzar su apogeo.

La escalada del conflicto entre ambas organizaciones adquirió un nuevo matiz cuando Fernando Navarro denunció "afiliaciones truchas" en el PJ Bonaerense, lo cual elevó el enfrentamiento con Máximo Kirchner. “Tienen la mitad de las afiliaciones truchas; quiere decir que no existen. Hay gente que está afiliada y no lo sabe. Hay que armar debates en serio”, dijo el secretario de Relaciones Parlamentarias.

A estas acusaciones se sumaron las de Emilio Pérsico quien dijo, luego de que el hijo de la Vicepresidenta cuestionara públicamente Martín Guzmán, que “hay algunos compañeros que son oficialistas-opositores" y que "parece que juegan para los amarillos”.

Ante las declaraciones de los referentes del Evita, intendentes y legisladores que forman parte del PJ bonaerense difundieron un documento rechazando las críticas. “Rechazamos cualquier intento de desprestigio a la militancia y cuestionamientos a la estructura partidaria que no representan ningún aporte al movimiento”, dice el texto.

https://twitter.com/Gasparini_RP/status/1527788404049465345 Como peronistas no podemos permitir que un egresado del Partido Intransigente quiera cuestionar al Partido Justicialista y mucho menos desprestigiar a la militancia de nuestras unidades básicas. pic.twitter.com/3pTeYWaTgg — Chinchu Gasparini (@Gasparini_RP) May 20, 2022

Ante este escenario, en La Cámpora delinearon la estrategia, expuesta ayer por la propia Vicepresidenta, de exigirle al Evita que "transparente" los planes sociales que administra. Habrá que ver hasta dónde llega el conflicto.

La respuesta de las organizaciones sociales

El coordinador nacional de Barrios de Pie y Subsecretario de políticas de integración y formación en el Ministerio de Desarrollo Social, Daniel Menéndez, cruzó esta mañana a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por sus declaraciones sobre las organizaciones sociales. "Se pasó de rosca", consideró.

“Lo que dijo es más un editorial de La Nación que de una dirigente popular”, consideró Menéndez en declaraciones a La Red, al tiempo que sostuvo que los comentarios de la exmandataria "generan mucho dolor”.

“Hay una mirada que va desde que los movimientos son partes de la solución y otro el tono estigmatizante del esfuerzo militante de miles de pibes y pibas”, argumentó.

En la misma línea, el coordinador de Barrios de Pie dijo que "desde el 2012 no se genera empleo formal en Argentina”. “Hay un margen de desconocimiento de lo que se vive en los barrios”, sostuvo, y añadió: “Uno espera que Cristina no tenga una mirada corta”.