Alberto a México: cauteriza vacunagate y vuela para impulsar comercio bilateral

El saldo comercial de Argentina con México es deficitario. El comercio bilateral total en 2020 alcanzó los US$ 1.383,4 millones. Las exportaciones argentinas fueron por US$ 437,8 millones, superadas por las importaciones desde México que totalizaron US$ 945,6 millones. Así el déficit comercial registrado en 2020 fue de US$ 507,8 millones. Casi el 70% de las exportaciones a México son de manufacturas de origen industrial (MOI) y el 21% son manufacturas de origen agropecuario (MOA).

El Presidente viajó en un vuelo chárter junto a la primera dama, Fabiola Yáñez; el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello; el secretario de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi, el ministro de Economía, Martín Guzmán, la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco. el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz; el asesor presidencial Ricardo Forster y Solá. En la comitiva también está el diputado nacional del Frente Renovador, Carlos Selva. El legislador massista es presidente del Grupo Parlamentario de Amistad con México y responsable del funcionamiento de la bicameral binacional argentino-mexicana. Es el único que no acompaña al Presidente en el vuelo chárter y viajará en avión de línea. Además, se encuentra exento del radar del vacunagate al ya haber estado contagiado de coronavirus.

“Lo sucedido en el Ministerio de Salud fue un hecho que, aunque excepcional, no puede avalarse”, advirtió ayer el Presidente en redes sociales. Y aclaró: “Aun cuando los vacunados estaban en condiciones objetivas (por la edad o las condiciones físicas) de recibirlas”. “Sin embargo no puedo dejar de observar que sobre esas personas se ha montado un escenario mediático de escarnio público y no quiero avalar con mi silencio semejante proceder”, explicó. El Presidente señaló que por González García, a quien le pidió la renuncia el viernes último, “guarda su sincera gratitud”. “Ha sido una persona fundamental para que la pandemia no arrecie sobre los argentinos. Ha sido capaz de poner de pie un sistema de salud quebrado y de darle a cada argentino la atención pertinente cuando el virus lo hizo víctima”, subrayó.

Según indicó Presidencia en un comunicado, “el jefe de Estado arribará mañana a las 9 (hora de Argentina, las 6 en México) al aeropuerto internacional Benito Juárez, en el Distrito Federal, donde será recibido por el ministro de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y por el embajador argentino en ese país, Carlos Tomada”. La visita a México llega tras la polémica con las vacunas contra el coronavirus que estalló el viernes a partir de la revelación de Horacio Verbitsky. Tanto el senador Jorge Taiana y el diputado Eduardo Valdés habían sido inoculados el jueves en el Ministerio de Salud como parte de la comitiva oficial. Pero por orden del jefe de Estado, los dos legisladores del Frente de Todos fueron bajados del avión que voló anoche a México.

El Presidente visitará esta tarde junto a López Obrador el laboratorio Liomont. Argentina y México comparten el proceso de producción de la vacuna de Oxford-AztraZeneca que comienza en el país a través del hub biotecnológico mAbxience (Grupo Insud), mientras que en el Distrito Federal mexicano, el laboratorio Liomont se encargará de completar el proceso de estabilización, fabricación y envasado del medicamento.