El Movimiento Evita reclama por las "promesas incumplidas" de Alberto Fernández

"No es el mejor momento de la relación con el Gobierno", reconocieron a Noticias Argentinas fuentes del Movimiento Evita, uno de los espacios que que le brinda al jefe de Estado "el mayor apoyo" desde la territorialidad.

Desde el espacio que lideran Emilio Pérsico y Fernando "Chino" Navarro, dos dirigentes sociales que integran el armado del Ejecutivo nacional, afirmaron que están "cansados del incumplimiento de promesas" entre las que incluyen el monotributo productivo.

Las fuentes consultadas precisaron a NA que el "descontento" con el presidente radica en que "hasta ahora no tomó una sola medida para los movimientos populares, porque las paritarias son una política para una minoría y hay censados 7 millones de trabajadores de la economía popular".

Discrepancias entre el Movimiento Evita y el kirchnerismo

En tanto, destacaron que sus diferencias con el kirchnerismo abreva en que "ellos creen en el plan platita y en el empleo formal, pero no creen en la economía popular".

"El kirchnerismo cree que a través del empleo formal y de asistir a la gente con planes se resuelve el tema de la pobreza, mientras que el Movimiento Evita dice que hay que darle formalidad a la economía popular", argumentaron.

Al respecto, detallaron que hay 8 millones de personas con asistencia social y "es imposible que entren todos en el empleo formal porque el mercado laboral está sumamente concentrado".

En ese marco, indicaron que "hay 16 iniciativas en el Congreso que se vinculan a la Economía Popular que todavía no tienen ni estado parlamentario".

https://twitter.com/MovimientoEvita/status/1580921049264553984 #ConstruyendoComunidad



Lxs trabajadorxs de la economía popular desarrollan en todo el país proyectos que buscan reconstruir los lazos comunitarios, resolver problemáticas y fortalecer la organización popular.



Hoy te contamos sobre el Corredor Productivo Rionegrino pic.twitter.com/H80lRQlWry — Movimiento Evita (@MovimientoEvita) October 14, 2022

"Había una promesa de que el monotributo productivo iba a salir como Decisión Administrativa del Ejecutivo. Alberto prometió, prometió y prometió. Si hacés la saga de promesas al Evita durante todo el año, el incumplimiento absoluto", dispararon.

Si bien reconocen que "el vínculo con el presidente es semanal", sostienen que el discurso de Alberto Fernández respecto de la economía popular no se sostiene con hechos concretos.

"Alberto Fernández no toma la decisión"

"Dice que hay que apoyar a la economía popular, sobre todo los proyectos del monotributo productivo y otro que es un subsidio bancario para todas aquellas personas que no tienen acceso al sistema bancario, pero nada de eso lo hizo. No creemos que sea por una presión del kirchnerismo sino porque no toma la decisión", apuntaron.

Respecto de las expectativas de la gestión que impulsará la flamante ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, anticiparon que tiene por delante "una situación muy compleja", ya que "dispondrá de la cantidad de presupuesto que le pueda dar [el ministro de Economía] Sergio Massa".

"Es muy difícil la situación, hay retraso en la entrega de alimentos y en la entrega de ayuda de maquinarias para los pequeños emprendimientos", reconocieron a Noticias Argentinas.

En ese punto, explicaron que "siempre hay un atraso de 60 días en la entrega de alimentos que ahora se alargó", dado que el titular del Palacio de Hacienda "lo que hizo desde que llegó es similar a pagar el mínimo de la tarjeta".

"Todos hablan de recorte, pero más que tijera lo que hace es ir atrasando las entregas, las posterga. Entonces, te va dando el presupuesto en partes y al final del año no se va a terminar de ejecutar todo el presupuesto", explicaron.

Por último, consideraron que esa política de "recorte encubierto lo que hace es que el presupuesto no se ejecute en su totalidad y así le puedan cerrar las cuentas para que no se le caiga el acuerdo con Fondo Monetario Internacional".