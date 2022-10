¿Hay 2023?: Alberto se anota para la PASO, suman a Wado y hay más dudas por Cristina

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, aseguró ayer que Alberto Fernández aspira a la reelección y consideró que "no sería una anomalía" que el jefe de Estado compitiera en una primaria del Frente de Todos (FdT) para representar a la coalición oficialista en los comicios que se llevarán a cabo el año que viene. "No es una anomalía ser Presidente y querer competir en unas internas. No tiene nada de malo que un jefe de Estado sienta que esa es la mejor forma de dirimir las diferencias que existen en el propio frente. No hay que tener miedo a competir", afirmó Fernández en declaraciones a Radio Con Vos. Y en ese sentido, afirmó: "Lo voy a respaldar porque siempre hago eso cuando hay un Presidente peronista".