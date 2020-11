Alberto Fernández: "La reforma judicial no busca que yo ponga jueces amigos, los traslade o los ponga donde me conviene"

"Sigo esperando que la Cámara de Diputados se digne a tratar la reforma que he propuesto", dijo Fernández al inaugurar obras del edificio del Departamento Judicial Avellaneda/Lanús, y agregó: "Los espías entremezclados con los jueces no fue una buena idea y usar jueces para perseguir opositores no fue una buena idea".

El Jefe de Estado dijo hoy que la "normalidad" que conocía antes de la pandemia "no" le gustaba, y afirmó que, luego de que llegue la vacuna y se supere esta situación, habrá "otra normalidad, que nos incluya a todos".

"Una normalidad donde cada uno pueda desarrollarse, donde los argentinos tengamos trabajo y los empresarios inviertan y ganen; una normalidad donde el Estado de derecho se respete", subrayó el mandatario.

Respecto de la adquisición de la vacuna rusa contra el coronavirus, Fernández afirmó que el Gobierno nacional "no le pregunta a nadie qué ideología tiene la vacuna; sólo si salva vidas" y dijo que "estamos más cerca de encontrar la solución al problema de la pandemia".