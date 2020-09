Las definiciones de Alberto sobre Justicia, el corralito, el cepo, el diputado Ameri y los macristas

“Me llama mucho la atención las cosas que se ven dentro de la Corte, me preocupa enormemente. Lo único que estamos haciendo es reestablecer un orden perdido con el gobierno anterior”.

"Para nombrar a un juez, uno tiene que dar un concurso y antes de que el Poder Ejecutivo resuelva, lo que tiene que hacer es pedirle al Senado que esté de acuerdo y estos tres jueces nunca fueron al Senado".

“Me llama mucho la atención que se haya generado tanta expectativa mediática. Y me preocupa mucho”.

"Si fuera un canalla, me haría el distraído y todas las vacantes las llenaría con aquellos simpáticos para mí, pero no es lo que hay que hacer: hay que poner jueces probos y capaces".

“¿Qué está discutiendo la Corte? Tengo una sola cosa en claro: los que defienden esto son los que quieren seguir manipulando a los jueces con lo hicieron durante el gobierno anterior. ¿Cuál es la disyuntiva que tiene el presidente de la Corte, que tiene tanto ahínco? ¿Qué está buscando? Cualquiera que ha estudiado derecho sabe que esto era un escándalo jurídico”.

”La Reforma de la Justicia Federal es algo que durante décadas vienen pidiendo todos los medios. El día que la propongo dicen ´es un mecanismo para la impunidad´. ¿Dónde está eso? No hay ningún juez removido".

Embed

Corralito y cepo

“No hay nada de eso, no estamos vislumbrando nada de eso, ni creo en nada de eso. Como tampoco creo en el cepo. El cepo lo heredé, no lo dispuse yo”.

“Ganamos las PASO y al día siguiente el que era presidente le echó la culpa enfurecido a los argentinos y desde ahí hasta a elección final hizo un festival de dispendio de reservas, de u$s23.000 millones y nos dejó ene Banco Central alrededor de u$s10.000 para hacer frente a todo lo que venía”.

"Hicimos frente a todo. Le pagamos a organismos internacionales, logramos un acuerdo con acreedores, pero nos agarró la pandemia y la economía se deprimió como en todo el mundo".

"Entiendo a aquel que cobra unos pocos pesos, compra dólares y quiere sacar una ventaja, llamarlo especulador suena mal".

“Llamarlo especulador suena bárbaro, no hay que ser cruel. Yo soy peronista y estoy orgulloso de serlo. Que a mí me acusen de ser kirchnerista es una acusación que celebro, estoy orgulloso de eso, no estoy en contra de eso”.

“Los argentinos tenemos que entender que este no es momento para especular”.

Diputado Juan Emilio Ameri

"Pasó algo grave y la política no debe pasarlo por alto".

"Un diputado es un representante del pueblo. Lo que no puede pasar, es que no pase nada, porque sino en la política todo nos iguala".

“Lo que ocurrió con Ameri degrada la democracia. Es algo indignante. Cuando lo vi no sabía si reir o llorar“.

El macrismo

"Esta gente dice creer en la democracia y que la República le importa, pero con lo que hacen contradicen todas sus palabras".

"Asombra que espiaban a las víctimas y que los servicios de inteligencia se ocupen de mirar a los opositores y también a los suyos".

"Están espiando a los que padecen. Evidentemente tienen una cultura de entender la política como un juego de persecuciones que apena".