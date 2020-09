Alberto Fernández habló sobre el diputado que protagonizó el escándalo sexual

"Un diputado es un representante del pueblo. Lo que no puede pasar, es que no pase nada, porque sino en la política todo nos iguala", consideró el Presidente en una entrevista con Radio 10. Asimismo, reveló que habló sobre la situación con el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, quien instó la renuncia de Ameri.

Casi en simultáneo a las declaraciones de Alberto Fernández, Ameri se defendió nuevamente y aseguróque se siente "sumamente arrepentido y avergonzado" por el episodio de este jueves durante la sesión, pero resaltó que no cometió "ningún delito".

"No cometí ningún delito, pero cometí un error muy grave", afirmó el exlegislador, que tras el escándalo en la Cámara baja presentó su renuncia al cuerpo, aceptada por sus pares en horas de la madrugada.

En declaraciones a un canal de noticias, Ameri expresó: "Me equivoqué, asumí que me equivoqué y quiero volver por enésima vez a pedirle disculpas a la sociedad. Me equivoqué y pagué".

Ameri: escándalo y renuncia

La Cámara de Diputados aprobó esta madrugada la renuncia presentada por el diputado salteño Juan Emilio Ameri tras el escándalo que protagonizó al mostrarse en una escena sexual mientras participaba de manera remota en una sesión del cuerpo.

Tanto el repudio a lo sucedido como el reconocimiento a la rápida reacción de la Cámara baja frente al hecho, se extendieron rápidamente a todos los bloques parlamentarios, como así también a funcionarios y dirigentes de diferentes espacios políticos.

La votación -que se realizó esta madrugada- contó con el respaldo de 224 diputados, el rechazo de uno (Alfredo Schiavoni-PRO) y la abstención de tres (Héctor Flores-PRO, Fernando Iglesias -PRO y Javier Campos-Coalición Cívica), quienes argumentaron que el legislador debía irse del cuerpo expulsado.

Diputado 2.mp4

En declaraciones formuladas esta mañana, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, destacó que la Cámara baja haya aprobado por amplia mayoría la renuncia presentada por el diputado y afirmó: "No hubo una mirada corporativa y mucho menos machirula, sino que se actuó con la norma, independientemente de quien se trate".

"Estoy bastante absorto, como todos los argentinos, que cuando veíamos esas imágenes no podíamos creer que eso sucediera", apuntó Cafiero en declaraciones a FM Metro 95.1.

Además, destacó que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, "actuó rápido y le dio el marco adecuado, ya que las reuniones, así sean remotas o presenciales, tienen el mismo cumplimiento y están en el marco del recinto".

Tras protagonizar una escena sexual mientras participaba de la sesión desde su domicilio, un hecho que se vio en las pantallas instaladas en el recinto, Ameri fue suspendido en sus funciones y se decidió conformar una comisión evaluar su conducta y definir su remoción.

Sin embargo, horas después, no sin antes dar insólitas explicaciones de lo sucedido en declaraciones que formuló a distintos medios de comunicación, el diputado salteño presentó su renuncia, que rápidamente fue considerada y aceptada por el pleno del cuerpo.

A través de la red social Twitter, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, aseguró que "para nada" representa los valores de los salteños Ameri y enfatizó: "Nos eligen para servir y debemos hacerlo con responsabilidad, seriedad, respeto y dignidad".

Por su parte, la diputada nacional Graciela Camaño (Consenso Federal) repudió el hecho protagonizado por el diputado salteño y reclamó la necesidad de un debate entre los legisladores "para que lo que pasó no vuelva a ocurrir".

De hecho, en declaraciones a radio La Red, pidió que la comisión conformada para evaluar la conducta de Ameri -cuyo objeto se tornó abstracto frente a la renuncia del diputado- se aboque a analizar cómo "mejorar el funcionamiento del Congreso de manera remota".

"Necesitamos mayor compromiso laboral y los diputados tenemos que discutir este tema", aseguró la legisladora.

renuncia ameri

"Ante el hecho de público conocimiento, me dirijo a Usted para pedir disculpas por mi conducta durante la sesión especial remota del día 24 de septiembre del corriente. No fue de ningún modo mi intención faltar el respeto a esta Honorable Cámara, a mis pares diputados y diputadas, ni al pueblo salteño que me eligió", escribió Ameri en el texto de su renuncia.

Por su parte, la politóloga salteña Alcira Figueroa, quien posiblemente reemplazará a Ameri en la banca que desde hoy quedó vacante, tras la aceptación de la renuncia, puso el acento en "la gran responsabilidad de cambiarle el rostro a la política" y agregó: "Es el momento para que nunca más ocurran estos hechos que nos avergüenzan".

En diálogo con Radio Télam, Figueroa indicó que las escenas íntimas protagonizadas por Ameri ayer en plena sesión de Diputados son "un hecho que nos avergüenza como sociedad, como parte de un espacio político y especialmente como mujeres".

De todos modos, y más allá de la renuncia del diputado y su aceptación por amplia mayoría del cuerpo, la comisión creada para analizar el hecho -integrada por diputados de diferentes bloques- seguirá adelante.

Si bien no se definió aún la fecha de la reunión, los integrantes de esa comisión, Cristina Álvarez Rodríguez y Cecilia Moreau por el Frente de Todos; Silvia Lospennato y Miguel Bazze por Juntos por el Cambio; y Graciela Camaño por Consenso Federal, acordaron avanzar de todos modos en algún tipo de sanción o manifestación contra el exdiputado.