¿Por qué quiere ser recordado el nuevo Presidente?

“Permítanme también recordar en esta hora a tres personas que me signaron en la vida. Quiero recordar a mi madre que me marcó con su ejemplo. Quiero recordar a Esteban Righi quien me inculcó como nadie los mejores valores del Estado de Derecho. Y quiero recordar a Néstor Kirchner, quien en el año 2003 me permitió participar de la maravillosa aventura de sacar a la Argentina de la postración”, sostuvo.

Luego prosiguió: “Muchas veces me he preguntado en estos días por qué motivos quisiera que nuestro Gobierno sea recordado en el futuro”.

“Quisiera que seamos recordados por haber sido capaces de ayudar a volver a unir a la mesa familiar. Que las lógicas y saludables diferencias políticas que pueden existir en una familia puedan dialogarse en paz y en respeto, sin divisiones o peleas. Quisiera que seamos recordados por haber sido capaces de superar la herida del hambre en la Argentina, que es un insulto a nuestro proyecto colectivo de vida en común”, dijo.

“Quisiera que seamos recordados por haber sido capaces de superar la lógica perversa de una economía que gira alrededor de la desorganización productiva, la codicia, la especulación y la infertilidad para las mayorías. Quisiera que dejemos como huella haber reconstruido la casa común con un gran proyecto nacional, un Acuerdo Estratégico para el Desarrollo, del cual nos sintamos orgullosos”, añadió.

Y concluyó: “Yo quiero ser el Presidente de la escucha, del diálogo, del acuerdo para construir el país de todos”.