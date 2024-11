Alejandro Oxenford participó de una cena con Marc Stanley en la embajada de EEUU

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/alejandrito/status/1857012645917864204&partner=&hide_thread=false Ayer tuve el honor de ser invitado por el embajador de Estados Unidos a su residencia, donde recibí una cálida felicitación por mi designación como Embajador argentino en EE.UU.

Tenemos una ambiciosa agenda de trabajo para beneficio de los argentinos y los norteamericanos .… pic.twitter.com/4cc4Bwr0mm — Alec Oxenford (@alejandrito) November 14, 2024

Luego, el embajador argentino aseguró: "Tenemos una ambiciosa agenda de trabajo para beneficio de los argentinos y los norteamericanos". El mensaje sigue la línea del oficialismo que busca reforzar los lazos con Estados Unidos tras la victoria de Trump.

"La alianza entre Argentina, Estados Unidos e Israel es una fuerza especial que une valores y objetivos comunes hacia un futuro de paz y prosperidad.", sentenció Oxenford.

Quién es Alejandro Carlos Francisco Oxenford, el nuevo embajador en Estados Unidos designado por Javier Milei

El Gobierno designó a Alejandro Carlos Francisco Oxenford como nuevo embajador argentino en Estados Unidos, cargo que dejó vacante Werthein, actualmente al frente de la Cancillería en reemplazo de Mondio. En su cuenta de la red social X (ex Twitter) el flamante funcionario diplomático agradeció la decisión del presidente de Javier Milei y celebró su nuevo desafío.

"Muchísimas gracias por la confianza, Presidente @Jmilei! Emocionado por esta designación como Embajador en EEUU. Estoy convencido que con dedicación y foco, lograremos un impacto significativo, posicionando a Argentina cada vez mejor en USA y el mundo" expresó Oxenford desde sus redes sociales minutos luego de la confirmación oficial de su designación en Washington.

El nuevo diplomático es un empresario argentino, fundador de las compañías OLX y letgo, también ex CEO de Deremate.com y conocido por ser un aficionado del arte y expresidente de arteBA. Formado en licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad Católica de Argentina (UCA), Oxenford se recibió 1993 y realizó un MBA en Harvard otorgado en 1997.

En su trayectoria empresarial, destacan sus obras como fundador de Deremate.com, empresa de ventas online creada en 1999. Además, también fundo la plataforma OLX Global BV en 2006, DineroMail, Inc. (2003), Letgo Mobil Internet Servisleri Ticaret AS (2015) , OLX, Inc. (2006), Letgo Global BV (2015) y Alpha Capital Acquisition Co. (2020).