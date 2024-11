Javier Milei designó a Alejandro Oxenford como nuevo embajador en EEUU

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/alejandrito/status/1856327673938636840&partner=&hide_thread=false Muchísimas gracias por la confianza, Presidente @Jmilei! Emocionado por esta designación como Embajador en EEUU. Estoy convencido que con dedicación y foco, lograremos un impacto significativo, posicionando a Argentina cada vez mejor en USA y el mundo. Un honor contar con la guía… pic.twitter.com/kM9tWlM70z — Alec Oxenford (@alejandrito) November 12, 2024

"Muchísimas gracias por la confianza, Presidente @Jmilei! Emocionado por esta designación como Embajador en EEUU. Estoy convencido que con dedicación y foco, lograremos un impacto significativo, posicionando a Argentina cada vez mejor en USA y el mundo. Un honor contar con la guía de @wertheing, el equipo de Gobierno, la inspiración de @JMilei y las ideas de la libertad como Norte. Vamos!", publicó.

Además citó una frase del Premio Nobel de la Paz Nelson Mandela: “El servicio público no es sólo un honor, es también una responsabilidad".

El mensaje de Javier Milei luego de anunciar al nuevo embajador

El presidente Javier Milei le dio la bienvenida a Alec Oxenford luego de anunciar que será eñ nuevo embajador en Estados Unidos.

A tono con el estilo presidencial, Milei publicó un mensaje en la red social X, en la que publicó:."@alejandrito BIENVENIDO...!!! VIVA LA LIBERTAD CARAJO".

Quién es Alejandro Carlos Francisco Oxenford, el nuevo embajador en Estados Unidos designado por Javier Milei

Alejandro Carlos Francisco Oxenford es el fundador de DeRemate Com, empresa de ventas online creada en 1999. También creó la paltaforma OLX Global BV en 2006, DineroMail, Inc. (2003), Letgo Mobil Internet Servisleri Ticaret AS (2015) , OLX, Inc. (2006), Letgo Global BV (2015) y Alpha Capital Acquisition Co. (fundada en 2020).

Los trabajos actuales del Sr. Oxenford incluyen el de director de OfferUp, Inc., director de Arteba (desde 1991) y miembro del Fondo para América Latina y el Caribe del Museo de Arte Moderno.

Los trabajos anteriores del Sr. Oxenford incluyen el de gerente en Sonico.com, Inc. La trayectoria educativa de Oxenford incluye una licenciatura de la Pontificia Universidad Católica Argentina (otorgada en 1993) y un MBA de la Harvard Business School (otorgado en 1997).