Tras la media sanción a la emergencia pediátrica, Lali Espósito recordó cómo el Garrahan la salvó tras un accidente

La artista compartió una experiencia personal y defendió al hospital en medio de la crisis por la falta de presupuesto y las denuncias del perosnal por bajos salarios.

Luego de la media sanción en Diputados a la ley de Emergencia Pediátrica y en medio de las protestas contra el ajuste del Gobierno, Lali Espósito contó una emotiva anécdota sobre el Hospital Garrahan , donde fue operada de urgencia cuando era niña y casi pierde los dedos de una mano tras un accidente.

El relato se hizo público en un contexto marcado por las fuertes críticas del personal médico y residentes del Hospital Garrahan, que reclaman por los bajos salarios y la falta de presupuesto , al tiempo que en el Congreso la oposición debate un proyecto de ley de Emergencia Pediátrica para atender la grave situación.

Frente a ese escenario, Lali Espósito compartió una experiencia íntima: “Tuve un accidente doméstico cuando tenía siete años, donde me corté la mano mal cuando jugaba con mi hermano ¡Imaginate la manito de una nena de siete años!” , comenzó.

Luego continuó su testimonio, visiblemente conmovida: “Casi pierdo los dedos y me quedaron colgando. Me hicieron una operación de reconstrucción milagrosa que sólo la podría hacer el Garrahan y tengo mi mano entera, con mis dedos. Sino, mi vida hubiera sido otra” , relató.

Para cerrar, la artista expresó en el canal de streaming Gelatina su profundo agradecimiento al sistema de salud público y a quienes lo sostienen día a día: “Tuve un accidente y me salvaron la mano en el Garrahan. Una niña sin recursos. Hospital público, mega ídolos. Era impensado que un accidente así pueda terminar bien” .

Las palabras de Espósito se suman a las voces que visibilizan la importancia del Garrahan y la necesidad de preservar su calidad médica y humana en medio de una grave crisis presupuestaria.

Revés para Javier Milei: Diputados aprobó la ley de Financiamiento Universitario y el apoyo al Garrahan

En medio de movilizaciones en las inmediaciones del Congreso, la Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado la Ley de Financiamiento Universitario y la ley de emergencia de salud pediátrica, provocada por la situación en el Hospital Garrahan. Al filo de la presentación de las alianzas electorales para las elecciones nacionales, los acuerdos sellados entre La Libertad Avanza (LLA) y los gobernadores rindieron sus frutos pero hubo rebelión de PRO y de algunos mandatarios. Avanzaron los emplazamientos de las propuestas impulsadas por las provincias.

La sesión de este miércoles fue un revival de 2024, cuando la oposición logró sancionar una ley universitaria en igual sentido, pero recibió el veto de Javier Milei y un posterior blindaje legislativo celebrado con un asado para los "87 héroes". Ante la ausencia de Presupuesto por segundo año consecutivo, la oposición avanzó con la aprobación de la iniciativa que busca ampliar las partidas presupuestarias para gastos de funcionamientos y las becas, así como también la recomposición de los salarios. Fue con 158 a favor, 75 en contra y 5 abstenciones, a un voto de los dos tercios.

También consiguió media sanción la declaración de emergencia en salud pediátrica por dos años. Se propone la inmediata asignación de recursos vía reasignación de fondos y uso de reservas, incluida la recomposición salarial del personal público afectado a esta prestación y la eximición del Impuesto a las Ganancias para ciertos rubros remunerativos. Este proyecto contó con 159 votos a favor, 67 en contra y 4 abstenciones, superando por cinco apoyos los dos tercios.