Anularán decreto de importación de basura de Macri

Cabandié explicó, además, ante las radios, que una de las principales problemáticas que le manifiestan los funcionarios provinciales tiene que ver con el tratamiento de la basura y que decidieron “asumir los problemas pendientes que hay en Argentina en materia de ambiente”.

Minería

“Expandir la economía es prioridad pero no de cualquier forma, tenemos que sentar bases para no seguir destruyendo nuestro ambiente que es el lugar donde vivimos”, explicó el exdiputado y se refirió también a la mega minería. En ese sentido, el ministro aseguró que no sería correcto tener un pensamiento opositor a la minería, porque “la mayoría de las cosas que utilizamos tiene que ver con esa actividad”.

“La pregunta es cómo y dónde se realiza minería, lo que tengo que hacer es bregar para que no existan esos pasivos ambientales, por eso hacen falta cambios culturales en la sociedad y en la política”, finalizó Cabandié.