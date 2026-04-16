Volvió a caer la imagen positiva de Javier Milei y quedó fuera del top 3

Un estudio privado mostró un deterioro en la percepción del Presidente, que quedó en quinto lugar. La inflación y la crisis de consumo impactan en la valoración del Gobierno.

Abril trajo nuevos datos negativos para el Gobierno : tras conocerse una inflación del 3,4% , un relevamiento privado reflejó una caída en la imagen de Javier Milei , que descendió al quinto puesto entre los dirigentes mejor valorados del país.

El informe fue elaborado por Opina Argentina entre el 30 de marzo y el 2 de abril y midió la percepción pública de distintos referentes políticos en un contexto marcado por la crisis de consumo y la pérdida de poder adquisitivo .

Según el estudio, la aprobación del Presidente cayó 6 puntos porcentuales a nivel nacional y alcanzó el 35% , el nivel más bajo desde el inicio de su gestión. En paralelo, la imagen negativa trepó al 63% , con un aumento de 5 puntos respecto al mes anterior.

El ranking es encabezado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof , con un 44% de imagen positiva y un 53% de negativa. En segundo lugar aparece la diputada de izquierda Myriam Bregman , también con 44% positiva y 47% negativa.

El tercer puesto lo ocupa la expresidenta Cristina Kirchner , con un 39% de imagen positiva frente a un 59% negativa. Detrás se ubica la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , quien registra un 39% de valoración positiva y un 60% negativa.

image Los políticos con mejor imagen positiva.

Recién en el quinto lugar figura Javier Milei, con un 35% de imagen positiva, lo que confirma la tendencia descendente en su nivel de aprobación en medio de las dificultades económicas.

El relevamiento también evidenció un escenario complejo para otros funcionarios del oficialismo. El vocero presidencial Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo no alcanzan el 30% de imagen positiva.

image Los políticos con peor imagen positiva.

En el caso del jefe de Gabinete, su valoración favorable se ubica en el 23%, mientras que la negativa escala al 72% en medio de cuestionamientos judiciales. Por su parte, Caputo presenta un 29% de imagen positiva frente a un 65% negativa, reflejando el impacto del contexto económico en la percepción del equipo de Gobierno.