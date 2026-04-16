El Senado dejó listo para votar en el recinto el pliego de Carlos Mahiques

El magistrado reunió las firmas para prorrogar su mandato como juez de la Sala III de Casación Penal cinco años.

Mahiques reunió las firmas para que su pliego se trate en el recinto.

El Senado dejó listo para llevar al recinto el pliego del padre del ministro de Justicia , Carlos Mahiques, que prorroga por cinco años su mandato como juez de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal.

"Integro el sistema judicial desde el año 1974", dijo Mahiques al presentarse ante la comisión de Acuerdos que conduce el libertario Juan Carlos Pagotto, donde solicitó una prórroga de cinco años para seguir ocupando su cargo, a meses de cumplir los 75 años. En noviembre, el magistrado alcanzará el límite de edad para ejercer el cargo. Por eso, Javier Milei hizo uso de la facultad que tiene como presidente para habilitarle una prórroga del mandato.

Durante su exposición, el magistrado recordó que en 2018 el Senado lo designó al frente de la vocalía 7 de la Cámara Federal de Casación Penal y destacó su extensa trayectoria en la Justicia: “Integro el sistema judicial en distintos fueros y jurisdicciones desde 1974”.

En ese marco, señaló que la propuesta elevada por el Presidente y la decisión que debe adoptar la Cámara alta apuntan a extender por otros cinco años su permanencia en el cargo, tal como prevé el artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional. “Me siento con la determinación y la voluntad para continuar” , sostuvo, y agregó que las circunstancias de la función y su recorrido profesional lo llevaron a presentarse nuevamente ante el Senado para ratificar su continuidad en el puesto para el que había sido designado en 2018.

Mahiques subrayó, además, que la audiencia responde a una decisión “incólume” del Senado y remarcó que se puso a disposición del cuerpo legislativo para que la definición que adopte sobre su permanencia en el cargo se tome con plena participación y conocimiento de su parte.

Ante algunas críticas del peronismo, Mahiques respondió "que no es un nuevo nombramiento, sino revalidar o no" su continuidad en el cargo por cinco años más. Además, el magistrado rechazó pertenecer a "un selecto grupo", sino que le ha "servido al Estado". "Mi prólogo es mi pasado", resumió el magistrado. Y aseguró que jamás cometió ningún acto "inapropiado".

"De ninguna manera me hago cargo de haber servido a un objetivo ideológico", respondió Mahiques tras las acusaciones de la bancada Popular.

Mahiques habló sobre sus cuatro hijos y aseguró que está "orgulloso" de ellos, al detallar la profesión de cada uno de ellos. Es más, dos de ellos, Esteban -que este jueves fue designado como funcionario- e Ignacio, estaban presentes en el Salón.

20260416MM_09_COMISION _ACUERDOS Mahiques expuso ante la comisión de Acuerdos.

Por último, Mahiques destacó que ni el Consejo de la Magistratura ni la justicia ratificaron las denuncias en su contra por presuto delito o dádivas. Sino que fue sobreseído por la Justicia y que el Consejo de la Magistratura archivó el caso porque "no hubo ninguna falta ética".

Luego del debate, el pliego del magistrado reunió las firmas para ser llevado al recinto. La sesión para votarlo podría celebrarse el 29 de abril.

El peronismo cuestionó la legalidad de la comisión

Antes de que comenzara el debate, la kirchnerista Juliana Di Tullio denunció que su bancada, Popular, no integra la comisión de Acuerdos. Apuntó contra el oficialismo, a quien le volvió a reclamar –tal cual sucede desde el inicio del período de sesiones ordinarias– que LLA no le otorga las sillas que, por reglamento, le corresponde en esa y otras comisiones.

“La oposición no forma parte de esta comisión”, denunció Di Tullio. “Nos tocan seis integrantes en una comisión de 17, ¿saben cuántos tenemos? Ninguno. Y yo sé que a usted no se lo dijeron”, dijo la bonaerense, dirigiéndose al magistrado.

Juliana Di Tullio Senado Juliana Di Tullio alertó sobre la conformación de la comisión de Acuerdos.

Y remató: “Si fuera juez de la Nación, me gustaría que estuviese completo el acto democrático”. En este sentido, Di Tullio advirtió que, por esta irregularidad, la prórroga de Mahiques podría ser considerada “nula”. La legisladora nacional recordó que el reglamento del Senado tiene rango constitucional.

La líder del bloque oficialista, Patricia Bullrich, recogió el guante y le recordó –como hizo en más de una oportunidad– que el reglamento fue redactado cuando regía el bipartidismo en la Argentina. “No integraron los lugares que tienen, y se quejan”. Y remató: “No vale la amenaza, esto es absolutamente legal”.