Con el caso Adorni de fondo, el PRO reflota proyecto de Ficha Limpia y manda señales a LLA

El bloque del macrismo en la Cámara alta anunció la presentación de la iniciativa que busca impedir la candidatura de personas condenadas en segunda instancia por corrupción. El proyecto vuelve al Congreso en momentos en que La Libertad Avanza sufre el impacto del escándalo del jefe de Gabinete.

El PRO insiste con el proyecto de Ficha Limpia que no logró los votos en el último intento.

El bloque del macrismo en el Senado dio a conocer este jueves que volverá a insistir en la normativa, que fue presentada ante la Cámara alta para que sea tratada este año. "Presentamos nuevamente el proyecto de Ficha Limpia en el Senado", señalaron a través de un mensaje publicado en redes sociales.

" La idoneidad debe ser un requisito ineludible: quienes tengan condenas confirmadas en 2da instancia por corrupción, narcotráfico o delitos graves no podrán ser candidatos ni ocupar cargos en el Estado", afirmaron en un tuit acompañado por una imagen con la leyenda "Ficha Limpia. La integridad no se negocia".

El nuevo proyecto "incorpora delitos que antes no estaban contemplados" , aseguraron, en línea "con un reclamo concreto de la sociedad". Además, crea un Registro Público en la Cámara Nacional Electoral que tendrá como objetivo "asegurar su aplicación automática".

En un mensaje indirecto hacia el resto de las fuerzas políticas que integran la Cámara alta, el bloque PRO del Senado concluyó: " Confiamos en que esta vez el Senado acompañe esta demanda y no vuelva a quedar sujeta a la defensa de privilegios ni a decisiones de último momento. El Estado no es refugio".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/prosenadores/status/2044891164109676784&partner=&hide_thread=false Además, incorpora delitos que antes no estaban contemplados, en línea con un reclamo concreto de la sociedad, y crea un Registro Público en la Cámara Nacional Electoral para asegurar su aplicación automática. — Frente PRO Senadores (@prosenadores) April 16, 2026

Ficha Limpia, el PRO, La Libertad Avanza y las acusaciones de pacto con el kirchnerismo

La presentación de la iniciativa vuelve a reavivar una vieja discusión entre el PRO y La Libertad Avanza, luego de las críticas que intercambiaron en 2024 y 2025 cuando el proyecto naufragó por falta de votos. En la primera oportunidad, Diputados intentó tratar el proyecto a iniciativa del PRO, pero no prosperó por falta de quorum a raíz de la ausencia de ocho miembros de LLA, lo que les valió la crítica del macrismo.

La propuesta se había presentado con el objetivo de impedir la presentación de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en las elecciones del siguiente año, por lo que la falta de apoyo libertario fue marcado por la bancada amarilla como una especie de acuerdo para dejar en cancha a la jefa del peronismo, con quien Milei prefería rivalizar. Desde LLA lo negaron y plantearon que al siguiente año volverían a llevar al Congreso un texto nuevo.

La segunda oportunidad que se trató, tampoco logró sortear el bloqueo de votos en el Senado. En aquel entonces, el expresidente Mauricio Macri apuntó contra Javier Milei al señalar que el Gobierno fue "el único responsable" del rechazo. La iniciativa recibió 36 votos afirmativos y 35 negativos. Si bien logró imponerse, terminó cayéndose ya que necesitaba 37 favorables.

milei macri

Si bien se anticipaba que los números estaban dados para que se promulgara la ley impulsada por Silvia Lospennato, candidata del PRO en la ciudad de Buenos Aires, a último momento dos senadores misioneros, que habían acompañado todas las propuestas del oficialismo desde el comienzo de la gestión del Gobierno, cambiaron su postura, resultando en la caída de la ley.

“Es muy triste. Este gobierno defraudó a millones de argentinos. Teníamos la esperanza de ir hacia una sociedad normal, donde los corruptos no puedan participar de la política y donde hayan reglas de juego claras. Esta ley no se pudo haber caído nunca”, lanzó el exmandatario durante una entrevista en A24.

El presidente de la Nación recogió el guante y negó que el ex gobernador de Misiones y dirigente político de la provincia, Carlos Rovira, lo llamara para cambiar los votos de los dos senadores misioneros durante la sesión para aprobar el proyecto de Ficha Limpia.

Asimismo, apuntó contra Silvia Lospennato y el PRO y sostuvo que esa iniciativa “llevaba su nombre”: “Tomé el proyecto lleno de errores de Lospennato y lo corregí. El proyecto que fue al Senado es mío. Yo le puse el cuerpo”, añadió. "Para mi hicieron un acuerdo entre (Mauricio) Macri y Cristina (Kirchner) para ir en contra mío. No estaban los votos, es una burda mentira", añadió.

En esta oportunidad, mientras la Justicia analiza dato por dato la información que habita en el expediente por presunto enriquecimiento ilícito contra Adorni, el PRO volverá a insistir con el proyecto para impedir que accedan a una candidatura o a cargos en el Estado aquellos que tengan condenas confirmadas en segunda instancia por corrupción, narcotráfico o delitos graves. El futuro del jefe de Gabinete pende de un hilo, sostenido por Karina Milei, quien lo impulsa como futuro aspirante a la gobernación de CABA en 2027.