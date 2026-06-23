Los familiares de la mayoría de los 44 tripulantes reclamaron las condenas y sostuvieron que el hundimiento del submarino fue consecuencia de una cadena de decisiones, omisiones y negligencias que hicieron “previsible” el desenlace.

ARA San Juan: la querella pidió hasta cinco años de prisión para los exjefes de la Armada acusados por el hundimiento.

La querella que representa a la mayoría de los familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan pidió este martes que los cuatro exjefes de la Armada acusados en el juicio oral sean condenados a penas de hasta cinco años de prisión por el hundimiento del submarino ocurrido en noviembre de 2017.

En este marco, sostuvieron que el hundimiento del submarino fue consecuencia de una cadena de decisiones, omisiones y negligencias que hicieron “previsible” el desenlace.

“No fue el mar el que los hundió, fue la distancia entre lo que los reglamentos exigían y lo que efectivamente se hizo”, concluyó una de las querellas al pedir condenas para los cuatro exjefes de la Armada acusados.

Los familiares de la mayoría de los 44 tripulantes reclamaron las condenas y sostuvieron que el hundimiento del submarino fue consecuencia de una cadena de decisiones, omisiones y negligencias que hicieron “previsible” el desenlace.

Durante los alegatos ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz , las abogadas Valeria Carreras y Lorena Arias reclamaron las máximas penas para el contralmirante retirado Luis Enrique López Mazzeo y para el excomandante de la Fuerza de Submarinos Claudio Villamide, al considerar que tuvieron responsabilidades centrales en las decisiones que precedieron a la tragedia.

“Porque la memoria es un deber, la justicia una obligación, y la verdad un derecho, pedimos condenas”, requirieron las letradas al tribunal presidido por el juez Mario Reynaldi.

La exposición estuvo atravesada por la hipótesis que se repitió durante toda la audiencia: que el hundimiento no fue producto de un hecho fortuito ni de las condiciones climáticas, sino de decisiones adoptadas dentro de la cadena de mando.

Según planteó la querella, los acusados conocían las limitaciones operativas y los problemas que arrastraba la embarcación, pero aun así permitieron que continuara navegando y no adoptaron medidas que, a su criterio, podrían haber evitado el desenlace fatal.

Las letradas señalaron que la tragedia era “previsible” y cuestionaron especialmente la actuación de los mandos una vez que se reportó la avería por ingreso de agua que sufrió el submarino durante su última misión.

Sostuvieron que no se impartieron órdenes claras para que la nave permaneciera en superficie ni se activaron de manera adecuada los mecanismos de asistencia previstos para una situación de emergencia.

Pedido de condenas y próximos pasos

La querella acompañó en líneas generales la hipótesis que ayer había desarrollado la fiscalía, que también consideró que existió una cadena de decisiones imprudentes y omisiones funcionales que derivaron en el hundimiento. Los fiscales habían solicitado cinco años de prisión para López Mazzeo y Villamide, cuatro años para Héctor Alonso y tres años y medio para Hugo Correa.

Durante su alegato, Carreras y Arias remarcaron que el juicio permitió reconstruir cómo funcionó la cadena de mando naval y expuso una serie de incumplimientos que, según afirmaron, dejaron a la tripulación en una situación de vulnerabilidad.

“Los 44 murieron porque hubo personas que no hicieron lo que debían hacer”, fue otra de las conclusiones planteadas por la querella al momento de reclamar las condenas.

También realiza este martes su alegato Luis Tagliapietra, otro de los querellantes. Tras los alegatos de las querellas, será el turno de las defensas. El veredicto se espera para las próximas semanas, a casi nueve años de la tragedia que conmocionó al país y se convirtió en una de las mayores catástrofes de la historia naval argentina.