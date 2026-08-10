El Gobierno ratificó la paritaria universitaria y calificó de "político" el paro de este miércoles

En un comunicado difundido este lunes, el Ministerio de Capital Humano rechazó los cuestionamientos sindicales y sostuvo que no existe incumplimiento por parte del Ejecutivo en materia salarial.

El Gobierno ratificó la paritaria universitaria y calificó de "político" el paro del 12 de agosto.

El Gobierno nacional , a través del Ministerio de Capital Humano , ratificó este lunes la convocatoria a la mesa paritaria con los gremios universitarios docentes y no docentes para el próximo 1 de septiembre y cuestionó el paro nacional anunciado para este miércoles 12 de agosto .

En un comunicado difundido este lunes, la cartera que conduce Sandra Pettovello sostuvo que la medida de fuerza tiene un "carácter político" y rechazó los cuestionamientos sindicales por la falta de discusión salarial.

Desde el Ministerio de Capital Humano señalaron que la reunión paritaria fue fijada "conforme al cronograma oportunamente establecido" y defendieron el accionar de la Subsecretaría de Políticas Universitarias .

"A través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, se ha actuado en todo momento en estricto cumplimiento de la normativa vigente y en los términos dispuestos por la Justicia ", remarcaron desde el Gobierno.

En ese marco, el Ejecutivo cuestionó la medida de fuerza que los gremios docentes y no docentes ratificaron para el miércoles 12 de agosto y sostuvo que no existe un incumplimiento por parte de la administración nacional .

"El paro anunciado constituye una medida de carácter político y no responde a un reclamo genuino, toda vez que no existe incumplimiento alguno por parte del Gobierno nacional", concluyó el comunicado oficial.

Paro universitario: cuáles son los reclamos de los gremios

La medida de fuerza fue confirmada la semana pasada por distintas organizaciones sindicales y se llevará adelante sin concurrencia a los lugares de trabajo. Entre los principales reclamos se encuentran una recomposición salarial, el pago de una deuda que los gremios estiman en un 28,5% hasta junio y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun) resolvió adherir al paro, mientras que Conadu Histórica anunció además una nueva jornada de protesta de mayor duración. Según anticipó el gremio, realizará un paro nacional desde el martes 18 hasta el sábado 22 de agosto.

Las organizaciones sindicales también reclaman el envío de fondos para cubrir los gastos de funcionamiento de las universidades y cuestionan la falta de transferencia de un incremento del 20% previsto para ese concepto.

De esta manera, el conflicto entre el Gobierno y los gremios universitarios continúa abierto, con una nueva instancia paritaria prevista para el 1° de septiembre y un paro nacional confirmado para este miércoles.