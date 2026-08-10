El canciller Pablo Quirno expresó la solidaridad de Argentina con el pueblo colombiano y puso a disposición la asistencia que resulte necesaria.

El Gobierno ofreció ayuda a Colombia tras el sismo e informó que por el momento no hay víctimas argentinas.

El Gobierno argentino expresó este lunes su solidaridad con Colombia tras el devastador terremoto de magnitud 7,4 que azotó al país y puso a disposición de las autoridades colombianas la asistencia que resulte necesaria para hacer frente a la emergencia.

El canciller Pablo Quirno informó que Argentina se encuentra en contacto con las autoridades de Colombia para coordinar la eventual asistencia. “Hemos transmitido la disposición de la Argentina para brindar la asistencia que resulte necesaria”, señaló el funcionario a través de un mensaje publicado en sus redes sociales.

Quirno también confirmó que la Cancillería mantiene comunicación permanente con la representación consular argentina en Colombia para conocer la situación de los ciudadanos argentinos que se encuentran en el país.

“Hasta el momento, no se registran ciudadanos argentinos entre las víctimas”, informó el canciller, aunque remarcó que continúa el seguimiento de la situación a través de los canales diplomáticos y consulares.

En su mensaje, Quirno expresó además sus condolencias a los familiares de las víctimas y su solidaridad con todas las personas afectadas por el terremoto. “Nuestro abrazo a todo el pueblo colombiano en este difícil momento”, manifestó.

Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Colombia ante el terremoto ocurrido hoy, y hacemos llegar nuestras condolencias a las familias de las víctimas y nuestra solidaridad a todos los afectados. Nos encontramos en contacto con las autoridades colombianas,…

Los canales de contacto para argentinos en Colombia

Ante la emergencia, la Cancillería recordó los canales de contacto disponibles para los ciudadanos argentinos que se encuentren en Colombia y necesiten asistencia consular.

El teléfono de contacto es +57 601 288 0900, mientras que el número de emergencia es +57 316 875 9292. También se encuentra disponible el correo electrónico [email protected].

La situación en Colombia continúa bajo monitoreo de las autoridades locales y de las representaciones diplomáticas extranjeras, mientras avanzan las tareas de asistencia y relevamiento de los daños provocados por el movimiento sísmico.

El sismo provocó daños severos y dejó al menos 111 víctimas, en distintas zonas de Colombia. @ELTIEMPO

Terremoto en Colombia: países de la región, Europa y hasta el FMI ofrecieron ayuda y mensajes solidarios tras la tragedia

Países de distintas regiones y el Fondo Monetario Internacional (FMI) expresaron su apoyo y solidaridad con las familias y las instituciones afectadas por la tragedia.

El movimiento se registró a las 7:34, tuvo una profundidad cercana a los 100 kilómetros y su epicentro fue ubicado cerca de San José del Palmar, en el departamento de Chocó. En el primer reporte facilitado por el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, se confirmaron 111 fallecidos y decenas de desaparecidos.

Tras hacerse eco de la noticia, uno de los primeros países de la región en ponerse a disposición de las autoridades colombianas fue México. La presidenta de aquel país, Claudia Sheinbaum, dispuso “todo el apoyo que se requiera”. “Nos enteramos hace un momento del grave sismo en Colombia. Todavía no tenemos más información, pero estamos muy atentos”, dijo la mandataria, en su rutinaria conferencia de prensa en el Palacio Nacional de México.

En la misma línea, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dispuso 47 rescatistas a disposición, para cooperar con su país vecino. “Toda nuestra solidaridad con Colombia y con las familias afectadas por el sismo de esta mañana. Colombia, Ecuador está con ustedes”, escribió Noboa. El mandatario indicó que los equipos USAR (Urban Search and Rescue), están preparados para movilizarse cuando las autoridades colombianas lo soliciten.

El temblor tuvo especial intensidad en el oeste colombiano y también fue percibido en ciudades como Bogotá, Cali y Pereira. Además, el movimiento fue reportado en Ecuador y Panamá, donde se dispusieron evacuaciones preventivas en distintos edificios y oficinas públicas.

Por su parte, el Secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que la Administración del presidente Donald Trump está monitoreando de cerca la situación y que "está lista para apoyar" al pueblo colombiano y al Gobierno del presidente recientemente electo, Abelardo de la Espriella.

Otro mandatario de la región que se pronunció fue el presidente de Chile, José Antonio Kast, cuyo país ha sufrido diferentes sismos."Chile conoce el dolor y el desafío que dejan los sismos. Estamos disponibles para apoyar en lo que Colombia necesite”, afirmó.

De la vereda de enfrente a Kast y a de la Espriella, Lula Inácio da Silva, presidente de Brasil, señaló que recibieron la noticia en su país, “con preocupación”, y aseguró que “Brasil permanece a disposición de Colombia para proporcionar el apoyo necesario”

Los mensajes solidarios también cruzaron el Atlántico, y tanto Francia como España enviaron sus condolencias y se pusieron rápidamente a disposición. El canciller español, José Manuel Albares, señaló que sigue "la situación en Colombia tras el terrible terremoto", que la solidaridad (está) con el pueblo hermano de Colombia. Y que tanto la Embajada de España como el consulado del país en Bogotá, "están movilizados para ayudar a los españoles en el país".

Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron ha ofrecido ayuda desde Francia. También ha enviado sus condolencias y su "afecto más sincero al pueblo colombiano" a través de un mensaje en redes sociales.

En tanto, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, también expresó su pesar por la tragedia y envió un mensaje de solidaridad al pueblo colombiano. “Estoy profundamente entristecida por la noticia del devastador terremoto en Colombia. Mis pensamientos están con el pueblo colombiano durante este difícil momento”, manifestó.