Asesor de Lula da Silva advirtió que una intervención a Venezuela no es el camino







Celso Amorim consideró que este asunto estará en la agenda de una próxima reunión, todavía a confirmar, entre Lula y el presidente estadounidense.

Brasil señala que una intervención de EEUU en Venezuela podría traer consecuencias profundas y graves en nuestro continente.

Celso Amorim, asesor especial del presidente brasilero Luiz Inacio Lula da Silva, señaló este viernes que su país "no aceptará una intervención de Estados Unidos para deponer al presidente venezolano Nicolás Maduro".

Amorim, excanciller de Lula en sus primeros dos gobiernos (2003-2010), se mostró preocupado por los ataques estadounidenses sin "ninguna prueba" contra embarcaciones de supuestos narcotraficantes en el Caribe, cerca de las costas venezolanas, lo que calificó como una "amenaza de intervención externa" y agrego que esta situación "puede incendiar América del Sur"

En una entrevista con AFP, el asesor indicó que este asunto estará en la agenda de una próxima reunión, todavía a confirmar, entre Lula y el presidente estadounidense, Donald Trump, el domingo en Malasia, fuera de agenda en la cumbre regional de la Asean, donde intervendrán ambos mandatarios.

Según el reportaje, Brasil está claramente preocupado con el uso de la fuerza o la amenaza de métodos clandestinos como la CIA para derribar gobiernos de la región.

"No queremos una convulsión en nuestra región", dijo Amorim, "ya que puede tener consecuencias muy profundas y graves y no va a quedar contenida a los países donde ocurra", agregó.

Según Amorim "el problema de quién va a gobernar Venezuela es de los venezolanos, pero una intervención externa no es el camino" Sobre el tema de la gobernanza en ese país caribeño, el viejo diplomático indicó que "el problema de quién va a gobernar en Venezuela es de los venezolanos, pero una intervención externa, sea armada o con servicios de inteligencia, no es el camino". Las relaciones entre Trump y Lula se tensaron luego de que el republicano impusiera aranceles punitivos al gigante sudamericano por el juicio al expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por golpismo. Ahora parece predominar una etapa de acercamiento entre Brasil y Estados Unidos, "creo que primó el sentido común, de ambas partes. El presidente Lula no va a dar lecciones a Trump y espero que lo contrario no ocurra tampoco", indicó Amorim. Se acordó crear un grupo de trabajo que discutirá las cuestiones comerciales donde lo importante "será definir las necesidades de ambos países. Nosotros estamos abiertos a inversiones, siempre que también haya beneficio para Brasil", concluyó Amorim.