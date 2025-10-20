Bolivia: el presidente electo habló con Corina Machado y le prometió "luchar" para "recuperar" la democracia en Venezuela







El presidente electo de Bolivia invitó a la líder opositora a su asunción el 8 de noviembre y la felicitó por el Premio Nobel de la Paz.

Rodrigo Paz habló con Corina Machado tras su victoria en el balotaje en Bolivia.

El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, habló horas después de la victoria en el balotaje con la líder opositora de Venezuela y reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, y remarcó la necesidad de continuar la "lucha" para "recuperar" la democracia en su país. Además, la invitó a su asunción, que será el próximo 8 de noviembre.

Además, el próximo mandatario boliviano celebró la entrega del Nobel de la Paz a Machado y consideró que se trata de un "golazo de media cancha" que "dignificó a todos los sudamericanos y a la democracia mundial". En ese sentido, agregó que el reconocimiento "fortalece a todos el espíritu de lucha", sobre todo en un pueblo al que dijo querer "como propio" porque vivió en Venezuela durante un año y medio por el exilio de sus padres, quienes fueron perseguidos durante los gobiernos militares.

"Nos quedan tres semanas (para su nombramiento), van a ser muy cortas, pero ten en nosotros la voluntad de sumarnos a la lucha de recuperar la democracia en Venezuela. Son momentos muy difíciles, aquí hemos logrado un gran paso", dijo durante una videollamada con Machado, que fue grabada y difundida por el equipo de prensa de Paz.

A su vez, celebró su propia victoria electoral aunque dejó en claro que desde su posición seguirá adelante con el reclamo por la situación en Venezuela: "Los bolivianos me han dado el honor y aquí estamos también para sumarnos en la lucha por Venezuela y por las democracias latinoamericanas".

Corina Machado no descartó ir a la asunción de Rodrigo Paz y aseguró que la "transición a la democracia en Venezuela" está cerca Si bien invitó a Machado a su asunción, recordó que actualmente vive en la clandestinidad en su país y que lleva 11 años sin salir porque es buscada por las autoridades venezolanas acusada de "terrorismo".

Sin embargo, la opositora venezolana no descartó la posibilidad y señaló que "de aquí al 8 de noviembre pueden pasar muchas cosas" y aseguró que están "cerca" de lograr la "transición a la democracia en Venezuela". Sobre este punto, afirmó que "Bolivia va a tener a su principal aliado" en este país cuando eso suceda. "Y yo te voy a recibir a ti especialmente en una Venezuela libre, voy a tener ese honor. Así que te felicito", agregó la opositora venezolana. Paz ganó la segunda vuelta presidencial en la víspera con el 54,61 % de la votación, frente a un 45,39 % obtenido por Quiroga, según el Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Sirepre) del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

