El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, habló horas después de la victoria en el balotaje con la líder opositora de Venezuela y reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, y remarcó la necesidad de continuar la "lucha" para "recuperar" la democracia en su país. Además, la invitó a su asunción, que será el próximo 8 de noviembre.
Bolivia: el presidente electo habló con Corina Machado y le prometió "luchar" para "recuperar" la democracia en Venezuela
El presidente electo de Bolivia invitó a la líder opositora a su asunción el 8 de noviembre y la felicitó por el Premio Nobel de la Paz.
Además, el próximo mandatario boliviano celebró la entrega del Nobel de la Paz a Machado y consideró que se trata de un "golazo de media cancha" que "dignificó a todos los sudamericanos y a la democracia mundial". En ese sentido, agregó que el reconocimiento "fortalece a todos el espíritu de lucha", sobre todo en un pueblo al que dijo querer "como propio" porque vivió en Venezuela durante un año y medio por el exilio de sus padres, quienes fueron perseguidos durante los gobiernos militares.
"Nos quedan tres semanas (para su nombramiento), van a ser muy cortas, pero ten en nosotros la voluntad de sumarnos a la lucha de recuperar la democracia en Venezuela. Son momentos muy difíciles, aquí hemos logrado un gran paso", dijo durante una videollamada con Machado, que fue grabada y difundida por el equipo de prensa de Paz.
A su vez, celebró su propia victoria electoral aunque dejó en claro que desde su posición seguirá adelante con el reclamo por la situación en Venezuela: "Los bolivianos me han dado el honor y aquí estamos también para sumarnos en la lucha por Venezuela y por las democracias latinoamericanas".
Corina Machado no descartó ir a la asunción de Rodrigo Paz y aseguró que la "transición a la democracia en Venezuela" está cerca
Si bien invitó a Machado a su asunción, recordó que actualmente vive en la clandestinidad en su país y que lleva 11 años sin salir porque es buscada por las autoridades venezolanas acusada de "terrorismo".
Sin embargo, la opositora venezolana no descartó la posibilidad y señaló que "de aquí al 8 de noviembre pueden pasar muchas cosas" y aseguró que están "cerca" de lograr la "transición a la democracia en Venezuela". Sobre este punto, afirmó que "Bolivia va a tener a su principal aliado" en este país cuando eso suceda.
"Y yo te voy a recibir a ti especialmente en una Venezuela libre, voy a tener ese honor. Así que te felicito", agregó la opositora venezolana.
Paz ganó la segunda vuelta presidencial en la víspera con el 54,61 % de la votación, frente a un 45,39 % obtenido por Quiroga, según el Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Sirepre) del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
