Una aeronave se estrelló e incendió en Venezuela: hay dos muertos

Un avión PAY1 , con matrícula YV1443 , se estrelló este miércoles causando la muerte de los dos tripulantes a bordo. El hecho desencadenó un incendio que destruyó completamente la aeronave, en el Aeropuerto de Paramillo , Venezuela , en el estado de Táchira , fronterizo con Colombia.

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela (INAC) confirmó que el accidente ocurrió durante el despegue y que, de inmediato, se activaron los protocolos de emergencia y de rescate en la terminal aérea.

Las autoridades aún analizan si el accidente se debió a una falla técnica, un error humano o factores externos.

"Una aeronave tipo PAY1, matrícula YV1443, despegando del Aeropuerto de Paramillo, durante la fase de despegue, se precipitó a tierra. De inmediato se activaron los protocolos correspondientes y el accionar de los Bomberos Aeronáuticos del mencionado aeropuerto para atender el accidente. Lamentablemente en el mismo resultaron fallecidos los dos (02) tripulantes a bordo ”, señaló el INAC mediante un comunicado difundido en su cuenta de Instagram.

El organismo informó que se activó la Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil (JIAAC) a fin de determinar las causas que generaron el siniestro.

Testimonios y videos difundidos en redes sociales muestran que la aeronave logró despegar, pero segundos después perdió estabilidad, se desvió hacia un costado y terminó estrellándose contra la pista del aeródromo, provocando una explosión y una gran bola de fuego. Los tripulantes, identificados extraoficialmente como Toni Bortone y Juan Maldonado, perdieron la vida en el siniestro.

Fuentes en el lugar indicaron que el origen del accidente podría estar vinculado a una explosión de un neumático al momento de la maniobra de despegue, aunque las autoridades insisten en que será la Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil la que determine las razones exactas tras los análisis técnicos y forenses.

Equipos de Bomberos Aeronáuticos, Protección Civil Táchira y la Policía Nacional Bolivariana trabajaron en el lugar para sofocar el incendio, resguardar el área y colaborar con la recopilación de evidencias.