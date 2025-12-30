Javier Milei aumentará el sueldo de sus ministros y funcionarios, pero mantendrá congelado su salario

El Presidente firmará el decreto en las próximas horas. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aclaró que el libertario se autoexcluirá del incremento. Misma suerte correría Victoria Villarruel.

Luego de dos años de congelamiento, el presidente Javier Milei firmará en las próximas horas un decreto para aumentar el sueldo de sus ministros y funcionarios . El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , confirmó la decisión del mandatario, aunque aclaró que el libertario continuará percibiendo el mismo salario "por tiempo indeterminado". Qué pasará con el sueldo de la Vicepresidenta de la Nación.

En conferencia de prensa, el vocero desmintió las versiones periodísticas que aseguraban que el jefe de Estado, en el marco del decreto que se prepara para firmar, había decidido también incrementarse su propio sueldo. Fueron "noticias falsas", dijo Adorni y aclaró: "No va a ser así”.

“El sueldo del Presidente va a seguir congelado indefinidamente" , continuó y le pidió a la prensa "chequear la información" antes de darla a conocer. "No va a aumentarse el sueldo. No va a estar dentro de los aumentos que se den”, reafirmó.

El incremento salarial es un reclamo de varios integrantes del Gabinete que desde el inicio de la administración libertaria perdieron capacidad adquisitiva ante el avance de la inflación. En ese lapso, funcionarios de rangos inferiores se vieron obligados a retornar al sector privado por la falta de competitividad salarial.

De acuerdo a información oficial, el salario de Milei ronda los $4.066.018. En el caso de los Ministros del Gabinete, la información indica que cobran en promedio $3.584.006. En el rango de las secretarías, el ingreso que perciben se ubica en $3.282.709, mientras que los subsecretarios cuentan con sueldos de $2.981.510.

Comparativamente, el sueldo del Poder Ejecutivo con el del Poder Legislativo es ampliamente inferior. Los senadores nacionales perciben en bruto $9.500.000 y los diputados $7.000.000, lo que en mano ronda los $4 millones.

La vicepresidenta, Victoria Villarruel, percibe $3.764.820, aunque la titular del Senado correría la misma suerte que el Presidente: su salario seguiría congelado. Adorni, en conferencia de prensa, evitó precisar el futuro salarial de la compañera de fórmula del Presidente.

La pelea de Victoria Villarruel por los fondos para el Senado

Recientemente, en un nuevo capítulo de la pelea con la Nación, Villarruel volvió a expresar su malestar por la decisión del Gobierno de no actualizar las partidas destinadas a la Cámara alta y advirtió que la situación podría afectar su funcionamiento si no se revisa la distribución del gasto prevista para 2026.

Al ser consultada por la prensa, Villarruel sostuvo que la Cámara alta ya enfrenta un escenario delicado desde el punto de vista financiero y señaló que la solución dependerá de una decisión política dentro del oficialismo. “Ya estamos en rojo”, resumió, al tiempo que remarcó que una eventual corrección quedaría en manos de La Libertad Avanza (LLA).

En la previa del debate en el Senado del Presupuesto que finalmente fue aprobado, Villarruel había manifestado que no había margen para introducir cambios en el proyecto y expresó su malestar por no haber contemplado refuerzos para el Senado, pese al contexto inflacionario.