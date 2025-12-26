ATE rechazó la paritaria para estatales y cuestionó el acuerdo firmado por UPCN

El sindicato estatal consideró insuficiente la oferta salarial para diciembre y advirtió que los aumentos quedaron por debajo de la inflación.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó la propuesta salarial del Gobierno nacional para la Administración Pública Nacional , que contempla un incremento del 2% para diciembre y el pago de un bono extraordinario de $50.000 . La decisión marcó un nuevo contrapunto con la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) , que sí avaló el acuerdo paritario.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar , cuestionó con dureza el entendimiento y sostuvo que la propuesta no compensa la pérdida de poder adquisitivo del sector. Según el gremio, los salarios estatales acumulan un retraso significativo frente a la inflación y registran una fuerte caída real desde el inicio de la actual gestión.

Desde ATE señalaron que, de acuerdo con sus cálculos, durante 2025 los aumentos salariales quedarían más de 14 puntos por debajo de la inflación , mientras que la pérdida acumulada del poder adquisitivo desde la asunción del presidente Javier Milei superaría el 40% .

La postura de ATE contrastó con la de UPCN , el otro gremio con representación mayoritaria en la mesa paritaria estatal, que firmó el acuerdo con el Ejecutivo. Desde la conducción de ATE cuestionaron esa decisión y reclamaron explicaciones sobre los términos del entendimiento, al considerar que consolida aumentos salariales por debajo de la evolución de los precios.

En ese marco, el sindicato advirtió que la aceptación del acuerdo por parte de UPCN se da en un contexto de inflación aún elevada y anticipa un escenario de conflictividad sindical para el inicio de 2026 dentro del sector público nacional.

Inflación, salarios y reclamos

ATE respaldó su rechazo en las proyecciones oficiales del Banco Central de la República Argentina, que a través del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) estimó una inflación del 2,2% para diciembre. Con esos datos, el gremio señaló que el cierre de 2025 mostraría una inflación cercana al 30,7%, frente a incrementos salariales acumulados del 17,1%, lo que implicaría una brecha de 13,6 puntos.

Además, el sindicato cuestionó la política económica del Gobierno al sostener que el equilibrio fiscal se apoya, en parte, en el ajuste sobre los ingresos de los trabajadores estatales, en paralelo a medidas de alivio impositivo para distintos sectores de la economía.

Tras rechazar la oferta, ATE anunció que convocará a plenarios y asambleas para definir un plan de acción y eventuales medidas de fuerza. Entre sus reclamos, el gremio exige establecer un ingreso mínimo de $2.000.000 y el pago de una suma fija de $400.000 para recomponer el poder adquisitivo perdido en los últimos dos años.