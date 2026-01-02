Para el Gobierno, los cambios en la SIDE apuntan a "acotar, definir y clarificar" las funciones de la secretaria

El gobierno de Javier Milei - a través de la cuenta de X de la SIDE - justificó los cambios internos de la dependencia estatal. Por su parte, la oposición criticó la decisión y denunció que la reforma haya sido por DNU.

La SIDE afronta una importante reestructuración en sus funciones, estructura y capacidades.

A través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/2025 - que modifica la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520 - el Gobierno estableció cambios estructurales en la organización, funciones y conducción del sistema y de la Secretaría de Inteligencia de Estado . Tras la oficialización de la normativa, la SIDE justificó los cambios mediante un comunicado difundido por la cuenta oficial de X.

"Los desafíos globales contemporáneos y el nuevo rol central que ocupa la República Argentina en el escenario mundial, a partir del liderazgo del Presidente Javier G. Milei, requieren que la Nación cuente con un Sistema de Inteligencia Nacional moderno, profesional y eficiente, alineado con los más altos estándares democráticos y republicanos”, detalla el texto.

En esa línea, se precisó que “el objetivo central de esta reforma es acotar, definir y clarificar con precisión tanto la estructura como las competencias del Sistema de Inteligencia Nacional , adecuándolo a las amenazas y desafíos del siglo XXI”. Al respecto, se destacó la eliminación de funciones que “históricamente le fueron asignadas sin sustento institucional” , como la seguridad interna - bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional - y la protección de la infraestructura crítica y de los sistemas de información del Estado, que pasarán a depender de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.

El comunicado también subrayó que la reforma apunta a “un proceso de racionalización y achicamiento de la estructura” , con el objetivo de concentrar las capacidades del Sistema de Inteligencia en su función esencial.

En cuanto a la contrainteligencia, el Gobierno señaló que la normativa la define “de manera clara y taxativa como la función destinada a proteger al Estado argentino frente a acciones de inteligencia, espionaje o injerencia de agentes externos”, y remarcó que busca poner fin a prácticas del pasado vinculadas a la persecución política interna, el espionaje doméstico o el control indebido de dirigentes, periodistas y ciudadanos.

Por último, el texto afirmó que la reforma “forma parte del proceso histórico que impulsa el Presidente Javier G. Milei para dejar atrás décadas de desorden, opacidad y uso político del Estado”, y la definió como “una decisión estructural” orientada a consolidar “un Estado limitado, profesional y al servicio de los ciudadanos, de la República y de la libertad”.

Los cambios más importantes en la SIDE: nuevas oficinas, especializaciones, contrainteligencia y eliminación de funciones superpuestas

Comunidad de Inteligencia

En primer lugar, el Gobierno creará, a partir de este cambio normativo, un ámbito de integración funcional permanente bajo la conducción de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). El objetivo es facilitar el intercambio de información de inteligencia entre todos los organismos especializados del Estado.

Todos los cambios en la Ley de Inteligencia Nacional. Boletín Oficial.

De este modo, se busca incorporar conocimientos provenientes de sectores considerados estratégicos - económico, sanitario, tecnológico, climático y comunicacional, entre otros - para fortalecer el análisis estratégico nacional.

Comunidad Informativa

El segundo eje de la reforma avanza en una dirección similar. El DNU establecerá una red de organismos estatales que aportarán información relevante a la SIDE, aun cuando no se trate de inteligencia en sentido estricto. La iniciativa apunta a ampliar el sistema informativo y mejorar la base de datos disponible para la toma de decisiones.

Separación entre ciberinteligencia y ciberseguridad

Por otro lado, el decreto introduce una diferenciación explícita entre ciberseguridad y ciberinteligencia. La ciberseguridad quedará enfocada en la protección de redes, sistemas y activos digitales, y estará a cargo del nuevo Centro Nacional de Ciberseguridad, que funcionará en la Secretaría de Innovación, dependiente de la Jefatura de Gabinete.

En cambio, la ciberinteligencia se definirá como la obtención de conocimiento estratégico desde el ciberespacio para asistir la toma de decisiones. Desde Casa Rosada remarcaron que esta distinción “mejora la transparencia, la cooperación internacional y el acceso a financiamiento”.

Especialización de la Agencia de Seguridad Nacional

En este marco, la Agencia de Seguridad Nacional quedará orientada exclusivamente a tareas de contrainteligencia. El objetivo es evitar superposiciones con la Policía Federal y dejar la investigación criminal en manos de las fuerzas de seguridad.

Explicitación legal de la contrainteligencia

El decreto incorporará a la Ley de Inteligencia Nacional una definición precisa de la contrainteligencia, con el fin de adecuar el marco normativo a nuevas amenazas de carácter tecnológico, político y cognitivo.

A partir de la reforma, la contrainteligencia tendrá un enfoque preventivo, orientado a detectar y analizar acciones de espionaje, sabotaje, injerencia, interferencia e influencia extranjera.

Apoyo del Sistema de Defensa y Seguridad

Otro de los puntos centrales es la habilitación formal para que los organismos de inteligencia puedan solicitar apoyo técnico o logístico de las Fuerzas Armadas, fuerzas federales y policías. Desde el Gobierno sostienen que esta medida permitirá optimizar recursos y capacidades.

Ordenamiento de la inteligencia militar

Con el objetivo de eliminar lo que el Poder Ejecutivo definió como una “superposición histórica”, el DNU dispone la disolución de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM). A partir de ahora, la producción de inteligencia estratégica militar quedará a cargo del Estado Mayor Conjunto.

Desde el Ejecutivo señalaron que esta decisión “fortalece la inteligencia militar conjunta, elimina duplicaciones y mejora la articulación con la inteligencia nacional”.

Fortalecimiento de los controles

La actual División de Asuntos Internos pasará a denominarse Inspectoría General de Inteligencia y contará con mayores atribuciones para realizar auditorías, investigaciones internas, controles de calidad y supervisión presupuestaria.

Designación centralizada de autoridades

Por último, la reforma establece que los titulares de los órganos desconcentrados serán designados por el Secretario de Inteligencia, con el objetivo de “reforzar la conducción jerárquica y el control interno del sistema”.