Javier Milei abre el año entre decisiones ejecutivas y planificación legislativa

El Presidente inició 2026 desde la residencia oficial mientras el Gobierno avanzó con decretos sobre salarios e inteligencia, fijó el período de sesiones extraordinarias y prepara una agenda de viajes que incluye Davos y recorridas por el interior.

Javier Milei arrancó el año en Olivos, y se prepara para impuldar la segunda etepa de reformas de su Gobierno.

Javier Milei inició el año desde la residencia de Olivos y permanece sin agenda oficial este viernes, aunque con actividad administrativa en marcha. El comienzo del calendario encuentra al Presidente avanzando con definiciones institucionales y normativas que comenzaron a marcar el rumbo del Ejecutivo en el arranque del año.

En este marco, la Casa Rosada publicó varios decretos clave. Entre ellos, se destacan medidas vinculadas a la estructura del Estado, los salarios de la alta conducción y el sistema nacional de inteligencia.

Uno de los textos más relevantes fue el decreto que habilita aumentos salariales para ministros, secretarios y subsecretarios , luego de dos años de congelamiento. La normativa establece que los incrementos estarán atados al resultado fiscal , de modo que solo se efectivizarán en escenarios de superávit. La disposición excluye expresamente a Milei y a la vicepresidenta, Victoria Villarruel, cuyos haberes no se verán modificados.

Desde el Ejecutivo explicaron que la medida busca ordenar el esquema salarial jerárquico del Estado sin desatender el equilibrio de las cuentas públicas. Sin embargo, el decreto abrió una nueva controversia política y sindical, con cuestionamientos sobre la oportunidad del aumento en un contexto de ajuste y caída del poder adquisitivo de los trabajadores.

En paralelo, Milei avanzó con una profunda modificación del sistema de inteligencia nacional a través de un DNU que reformó la ley vigente. El decreto redefine el rol de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), crea dos nuevas comunidades —la Comunidad de Inteligencia Nacional y la Comunidad Informativa Nacional— y amplía las funciones vinculadas a ciberseguridad y contrainteligencia.

La reorganización apunta a centralizar la producción de información estratégica y mejorar la coordinación entre organismos civiles y militares, bajo la órbita del Poder Ejecutivo. El Gobierno sostiene que se trata de una actualización necesaria frente a amenazas globales y desafíos tecnológicos, aunque sectores de la oposición reclaman mayor control parlamentario sobre las nuevas atribuciones.

El Gobierno impulsa agenda de reformas en el Congreso

En el plano legislativo, el Presidente ya fijó el calendario para las sesiones extraordinarias, que evalúa extender del 2 al 27 de febrero. Durante ese período, el oficialismo buscará avanzar con proyectos considerados prioritarios, en un Congreso donde el Gobierno sigue dependiendo de acuerdos con bloques aliados para garantizar mayorías.

A la par de la actividad normativa, Milei prepara una agenda de viajes para el mes de enero que combina exposición internacional y recorridas locales. Está prevista su participación en el Foro Económico Mundial de Davos, una cita central para el Gobierno en su estrategia de vinculación con inversores y líderes globales.

Milei en Davos.jpg Javier Milei vuelve a Suiza para participar del Foro Económico de Davos (imagen de archivo).

Además, el Presidente tiene programadas visitas a Córdoba y a la provincia de Buenos Aires, distritos clave tanto por su peso político como económico. En ambos casos, se espera que los viajes incluyan actividades vinculadas a la gestión y encuentros con actores del sector productivo.

El arranque del año muestra a un Gobierno que, aun sin grandes actos públicos en los primeros días de enero, busca consolidar definiciones estructurales. La combinación de decretos, agenda internacional y preparación del frente legislativo anticipa un comienzo de 2026 marcado por la continuidad de la estrategia presidencial: reformas por vía ejecutiva y foco en la gobernabilidad política.

En ese marco, el inicio del año en Olivos no implicó pausa, sino un reordenamiento de prioridades, con la Casa Rosada concentrada en sostener el rumbo económico, afianzar el control institucional y proyectar la figura presidencial tanto dentro como fuera del país.