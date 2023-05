Atentado a Cristina Kirchner: el fiscal Rívolo pidió enviar a juicio a los acusados.

Sabag Montiel, "aprovechando el estado de indefensión en virtud de la multitud existente apuntó hacia el rostro de Cristina Fernández de Kirchner, a corta distancia, una pistola semiautomática de acción simple", detalló.

Cristina recordó el intento de asesinato: "Me cambió la vida"

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, recordó en una entrevista en C5N el momento del intento de magnicidio que sufrió el 1 de septiembre del 2022 a la salida de su domicilio en el barrio porteño de Recoleta. "Me impactó y me cambió", afirmó.

"Por suerte, no ví cuando me gatillaron", dijoen relación al instante en que el atacante Fernando Sabag Montiel gatilló el arma en su rostro, frente a una multitud y rodeada de su custodia. "Pensaba que era imposible que eso me pase", agregó.

Además, vinculó el intento de magnicidio con los ataques sufridos a través de las publicaciones misóginas en su contra en medios de comunicación durante años. "El atentado fue precedido por la violencia mediática", manifestó.

Respecto a la autoría intelectual del ataque, dijo que no cree que haya sido "espontáneo" sino que "hay algo detrás" porque se comprobó que los grupos violentos eran "financiados".

"Creo que hubo premeditación como se comprobó con estos grupos que eran financiados. Todas las semanas iban a mi casa. Iban con un parlante. Ponían marchas militares. Después del 1 de septiembre desaparecieron todos", dijo y se preguntó: ¿Cómo no crees que quiera que fueron premeditados, planificados, financiados? Cuando además aparece un diputado de la oposición y jefe de campaña de la candidata de la oposición comprometido".

"Creo en la premeditación; todas las semanas iban a mi casa a gritar, insultar", dijo y añadió además que en torno al caso "apareció un diputado de la oposición comprometido", en referencia a Gerardo Milman, que "nos quiere hacer creer que es una suerte de Nostradamus moderno que adivinó lo que iba a pasar".