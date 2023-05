Cristina en Plaza de Mayo: el repaso por los 20 años de kirchnerismo

cristina en palza de mayo (4).jpeg

Prosiguiendo con la enumeración, rememoró la recuperación de los fondos de las AFJP, a las que acusó de solo "pagarles a la crema, a los que ganaban los mejores sueldos y, por lo tanto, podían afrontar un sistema de capitalización", mientras que el Estado se hacía cargo del 60% de las jubilaciones.

En esa sintonía, aludió también a la recuperación de Aerolíneas Argentinas, en 2008, durante su primer mandato presidencial: "El Estado le pagaba a la empresa española los salarios de todos los trabajadores y el combustible de los aviones. Porque pese a la fama de buenos administradores que tienen los privados, por lo menos en lo que hace a Aerolíneas Argentinas no fue así".

También destacó la recuperación del agua a través de la creación de la empresa estatal AySA: "El agua, acá en la Ciudad de Buenos Aires también era de una empresa francesa y de los principales 18 municipios del norte y sur del conurbano bonaerense. Cuando la recuperamos, pudimos hacer todas las obras de saneamiento y de conexión que no se habían hecho en todos los años de la privatización y aún hoy se siguen haciendo. Hasta el espacio radioeléctrico estaba privatizado".

YPF, Vaca Muerta y deuda externa

Luego, Fernández de Kirchner ponderó la estatización de la parte mayoritaria de YPF en 2012 y aseguró que "tenemos recursos estratégicos extraordinarios gracias a los kukas también recuperamos Vaca Muerta".

Por otra parte, la expresidenta recordó que Néstor Kirchner debió lidiar con la deuda externa, cuyas primeras cifras habían sido estatizadas por la dictadura en 1982.

La funcionaria dijo: "Cuando ese compañero llegó a Presidente de la República, el Producto Bruto de este país era de 164.000 millones de dólares. Cuando su compañera entregó el gobierno el 10 de diciembre de 2015 el Producto Bruto era de 647.000 millones de dólares. Pagamos durante 12 años y medio 100.000 millones de deuda de dólares que no habíamos contraído nosotros".

cristina en palza de mayo (1).jpeg

"¿Y qué? ¿Fue magia, somos unos genios? No, el modelo de construcción de la sociedad, un modelo de producción, de valor agregado, de inclusión social, de sostenimiento de la industria nacional, de buenos salarios. No es pecado pagar buenos salarios. Al contrario, es de buenos cristianos", cerró.

Acto seguido, comentó que "Kirchner era un simple abogado como yo, pero fuimos los kukas los que pagamos los depósitos a plazo fijo con el Boden 12. Sí. El Boden 12 que no es una oferta para ir al shopping por la tarde. No: es el bono que se le entregó a cada uno de los que cuando fueron a buscar los dólares y los pesos a los bancos no estaban".

Y completó: "Esos dólares y esos pesos que se le quedaron los genios de las finanzas los pagaron los kukas, Néstor y Cristina. Ocho cuotas, las tres primeras las pagó Néstor: 2005, 2006 y 2007. La última la pagamos en el 2012. Anoten genios de la economía. Se las garparon nosotros la de ustedes. Nosotros los kukas, los perucas".

Por último, afirmó que aquel gobierno "terminó con el mejor salario en dólares de toda Latinoamérica, con la mejor jubilación y con la mayor participación de los trabajadores en el Producto Bruto Interno, más del 51%".

La crisis de la 125 y el dardo a Lousteau

En otro pasaje del discurso, Cristina revivió la crisis con las patronales agropecuarias por la resolución 125 y lanzó un dardo contra quien fuera su ministro de Economía por entonces, Martín Lousteau.

"A los tres meses de asumir como Presidenta, por otro genio de la economía, de los que nos dan clases todos los días, casi me pongo el país de sombrero. Fue algo muy fuerte en esta misma plaza, hablamos en dos oportunidades en aquella crisis que, sinceramente, dividió a la sociedad argentina", rememoró.

Cristina-Lousteau.jpg

Después, agregó que al poco tiempo de aquella puja con el agro llegó la crisis financiera desatada por la caida de Lehman Brothers y el derrumbe de Wall Street.

Ese racconto histórico finalizó con la evocación de la que fue su último acto en Plaza de Mayo como presidenta, el 9 de diciembre de 2015, apenas un día antes de la asunción de Mauricio Macri.

"Yo recuerdo ese día con mucho amor, mucho agradecimiento, mucho cariño. Créanme que para una militante política de mi generación haber, después de tres períodos de gobierno, haber podido decirle a los argentinos que le dejábamos un país mucho mejor que el que habíamos recibido era una muestra de orgullo", concluyó.