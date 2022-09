Atentado a Cristina Kirchner: Agustín Rossi dijo que el atacante fue "un lobo solitario"

Rossi indicó que no conoce en profundidad cómo funciona el despliegue para custodiar a Kirchner, pero sostuvo que "es apresurado culpar al operativo de seguridad en torno a la vicepresidenta". Sobre ello, reiteró: "No me parece que haya fallado el operativo de seguridad. Es apresurado afirmar eso".

Rossi remarcó que el magnicidio "no se concretó porque falló el arma"

El político también dedicó unos comentarios para dimensionar la magnitud del acontecimiento: "Estamos en presencia de un intento de magnicidio que no se concretó porque falló el arma", enfatizó. Y acotó: "Con lo ocurrido el jueves, se abre una oportunidad para tener una política donde los argumentos le ganen a las descalificaciones y las propuestas a las chicanas".

Con otro tono, el 'Chivo' ironizó sobre las teorías conspirativas en torno al ataque, tras algunos comentarios opositores que daban a entender que el atentado habría sido una puesta en escena. "En cualquier momento, los culpables de lo que pasó con Cristina Kirchner van a ser de los kirchneristas", expresó. Al respecto, confirmó que "el peronismo de Santa Fe pidió la separación de Amalia Granata de la Legislatura provincial", después de que relativizara el intento de magnicidio en sus redes sociales.

Por último, Rossi afirmó que los dirigentes políticos de Argentina tienen sistemas de custodia un poco flexibles: "En nuestro país, los dirigentes políticos tenemos relajados los operativos de seguridad y es normal que uno la repliegue para tener contacto con la gente".