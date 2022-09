Atentado a Cristina Kirchner: la novia y un amigo del detenido negaron que tuviera comportamientos extraños

"Tengo mucho miedo, nos están culpando de algo que no hicimos", dijo Ambar ante el micrófono. "Dicen que somos un grupo terrorista, y nosotros no tenemos nada que ver", añadió. Aquella mujer dijo que se enteró de los hechos al verlos por televisión. "No pensé que iba a hacer algo así", remarcó.

Los allegados del agresor niegan haber visto un arma

La mujer sostuvo que nunca vio un arma en el domicilio del implicado, con quien habría estado conviviendo hace tan solo un mes. Esto, después de que la Policía allanara la vivienda y encontrara 100 balas en la propiedad ubicada en el partido de San Martín. "No vi el arma, la verdad que no estaba al tanto de eso", insistió.

https://twitter.com/telefenoticias/status/1565839386704584710 Poné #TelefeNoticias AHORA | Habla la novia del detenido por el ataque armado a Cristina solo en Telefe Noticias: "No me dio ningún detalle. No entiendo por qué lo hizo porque él es un trabajador como nosotros".



Seguí el vivo en https://t.co/akQDfBznFk pic.twitter.com/2s1RAXkBDO — Telefe Noticias (@telefenoticias) September 2, 2022

Ambar puntualizó en que el detenido no les contó sus intenciones previamente: "No me dijo ningún detalle, no lo imaginamos". Y agregó: "No entiendo por qué lo hizo. Él es un buen hombre, trabajador. Trabajaba con nosotros. No entendemos". También demostró incredulidad ante semejante atentado: "Me asombró, no pensé que sería capaz de hacer algo así".

Nicolás, sobre su amigo detenido: "Fue como ver a otra persona"

Por su parte, Nicolás le restó importancia a los tatuajes de su amigo, que fueron relacionados con grupos neonazis: "Los tatuajes, son tatuajes, simplemente eso. Ven un tatuaje y ya creen que es nazi".

En cuanto al arma, respondió que Sabag Montiel nunca le dijo que la poseía. "De hecho, es uno de los perfiles más tranquilos que vi", enfatizó.

"Es una persona de hablar, hacer chistes. Por eso, verlo así en cámara y ver lo que hizo, fue como ver a otra persona, no sé qué tenía en la cabeza". Y concluyó: "No es como dicen en los medios, que venía planificándolo. Es mentira, porque él trabaja todos los días".